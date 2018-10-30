Mecacci in rappresentanza della squadra ha dichiarato dopo Aurelio Coppolino: “Bisogna tutelare il blasone, la città, bisogna trovare un compromesso. C’è bisogno della buona volontà di tutti, altrimenti qui si rischia di essere depennati dal basket italiano. Noi domani e domenica giocheremo. La mia squadra comunque va avanti, noi ci stiamo mettendo il massimo, voglio trasmettere il mio impegno a tutti, società,istituzioni ed eventuali imprenditori che possano supportare tale situazione. Ritengo che abbiamo mantenuto la calma per onorare la città ed il suo impegno, non per qualsiasi tipo di proprietà.

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Dello stesso avviso è Matteo Fallucca, capitano della Viola Reggio Calabria, che vuole fare bene per la città, e con la squadra dichiara: “Siamo uniti e speriamo si possa risolvere.

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