Si è svolta la presentazione della Viola Basket, una serata dalle tante emozioni, la blasonata squadra di Reggio Calabria ha rischiato di sparire dallo scenario cestistico nazionale, adesso è presente, seppur in serie B, ha già la speranza di ritornare grande, grazie anche ad un gruppo che si è formato targato Aurelio Coppolino. Interessanti gli interventi che hanno caratterizzato la serata neroarancio pronta ad affrontare il campionato 2018/2019, guidata dal coach Matteo Mecacci che spiegato al pubblico presente:“Sarà una Viola che incardina tradizione e la grinta che ha contraddistinto la città e la maglia. Vogliamo un risultato sportivo pari a quello dello scorso campionato, dovremo fare bene, la città merita tanto.

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Il campionato di serie B non è da sottovalutare, l’allenatore mette in guardia: “Sarà un campionato difficile, dobbiamo avere i piedi ben piantati per terra, promettiamo tutti grande devozione per la città e tanta professionalità, se ci impegneremo bene, ci concentreremo i risultati arriveranno. “

Matteo Mecacci ha parlato anche del suo staff, in particolare di Kim Hughes:“E’ una persona carismatica che potrà dare tanto, e guardando gli allenamenti da un punto di vista diverso e sapendo molto di pallacanestro sarà dare molto, confidiamo molto nel suo contributo, è un importante valore aggiunto.

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