Viola, è il momento decisivo. Squadra e pubblico per lo sprint finale
Verso MetExtra Reggio Calabria-LightHouse Trapani, domenica 8 aprile alle 18 al PalaPentimele: prezzi, punti vendita e promo studenti
05 Aprile 2018 - 11:02 | di Michele Favano
Il campionato entra nella fase cruciale. La Viola, in attesa di notizie extracampo, è concentrata sul raggiungimento di un obiettivo che merita di conquistare per la conduzione di una stagione molto al di sopra delle aspettative. Per questo diventa fondamentale dare sostegno e incoraggiamento alla squadra in questo particolare momento. Questo il comunicato della società riguardo i prezzi per assistere al match tra la MetExtra Reggio Calabria – LightHouse Trapani, in programma Domenica 8 Aprile alle ore 18.00 presso il PalaPentimele, saranno in vendita nelle seguenti modalità:
Dove acquistare i biglietti
Presso l’ORANGE STORE del “PIANETA VIOLA”
Giovedì 5/ Venerdì 6/ Sabato 7 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Presso la Biglietteria del “PalaPentimele”
Domenica 8 dalle ore 16.00 sino all’inizio del match
I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nuovi TICKET POINT:
- CAFÈ NOIR Via Tommaso Campanella, 36, Reggio Calabria RC
- CORDON BLEU Corso Giuseppe Garibaldi, 205, Reggio Calabria RC
- CREMERIA SOTTOZERO C.so Vittorio Emanuele, 83, Reggio Calabria RC
N.B: I biglietti per il settore PARTERRE CENTRALE NUMERATO NON potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamente presso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari sopra indicati
Prezzi e promo studenti
Questi i prezzi:
PARTERRE Centrale 18,00 €
12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00
0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00
PARTERRE Laterale € 15,00
12-17 anni PARTERRE laterale € 10,00
0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS
TRIBUNA € 10,00
0-11 anni TRIBUNA GRATIS
CURVA CMR € 7
PROMO STUDENTI:
Gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI e dell’UNIVERSITÀ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esclusivamente esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto.
Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.
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