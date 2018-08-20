Viola, positivo incontro istituzionale
Passi avanti per la satellizzazione di una società locale con la Viola Reggio Calabria: nuovo incontro definitivo nei prossimi giorni
20 Agosto 2018 - 19:48 | di Domenico Suraci
NOTA 36 • SATELLIZZAZIONE, PASSI AVANTI Sviluppi positivi dall’incontro operativo avente oggetto la futura satellizzazione di una società locale con la Viola Reggio Calabria. Tavolo composto da area istituzionale, tecnica, marketing e dal Consigliere Metropolitano Antonino Castorina, che si ringrazia per la disponibilità. Non presenti FIP e CONI. Dopo un’attenta analisi delle diverse realtà in termini di selezioni, risultati sportivi e dopo avere valutato le necessità della 1a Squadra insieme agli obblighi federali per i quali la Viola è tenuta a disputare almeno tre campionati giovanili, si è programmato per i prossimi giorni un nuovo e definitivo incontro.
Assunta la volontà di lavorare per un futuro settore giovanile partendo dall’UN12 – quindi non sarà prevista attività diretta nel minibasket -, la Viola intende consolidarsi nel lungo periodo tramite condivisione e collaborazione costante nel tempo con le realtà locali, provinciali e regionali che intendono accompagnare la Viola in un percorso virtuoso improntato alla promozione di valori positivi con al centro i nostri giovani. Alle Istituzioni sportive e non, si intende rinnovare massima apertura per eventuali iniziative comuni (sia sportive che sociali), al fine di permettere alla Viola Reggio Calabria di continuare a essere percepita come parte integrante del tessuto in cui opera. Un esempio di evento condiviso sarà quello del “Welcome to Reggio”. Il Consigliere Metropolitano Castorina ha così commentato l’incontro: <<Mi farò carico di ulteriori incontri con le Istituzioni cittadine e regionali. Ho molto apprezzato il metodo di condivisione proposto e attuato dalla Viola Reggio Calabria e reputo questo coinvolgimento l’unica strada per favorire un legame reale tra la Viola e il territorio. La classe dirigente reggina sarà di supporto alla società in tutte le attività>>.
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