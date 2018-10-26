La Green Basket Palermo, avversaria di turno della Viola Reggio Calabria. Palla a due al PalaMangano di Palermo, domenica 28 ottobre alle ore 18:00 per la palla a due. Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la corazzata Salerno, ha affrontato in trasferta il primo derby stagionale, contro l’Alfa Catania. La vittoria è andata nettamente, ai catanesi. I palermitani hanno tenuto per tre quarti la forza del Catania per poi cedere nell’ultimo quarto di gioco.

Il roster di Palermo e il tecnico Verderosa

Del roster siculo da evidenziare i fratelli Lombardo, l’ottima ala Paunovic e Venturelli, andati tra l’altro tutti in doppia cifra contro Catania. L’allenatore è Verderosa, dopo una vita passata sui campi di mezza Italia, con prestigiose esperienze e successi, ha concluso la sua carriera da giocatore in maglia proprio con la Green Basket nel maggio 2014.

Con la società, che in questi anni ha conquistato un posto speciale nel suo cuore, ha iniziato la carriera d’allenatore raggiungendo ottimi risultati nelle giovanili, con successi sul campo e un ottimo lavoro nello sviluppo dei giovani atleti Green. Nella stagione 2014/2015 ha assunto l’incarico di coach della GM Basket Academy, in Promozione, raggiungendo la finale e arrivando a un passo dalla D con un gruppo molto giovane. L’annata 2015/2016 l’ha visto impegnato da vice nello staff tecnico della prima squadra (sesto posto in C Silver) e da capo-allenatore nell’Under 20 (striscia di nove vittorie consecutive per finire la stagione).

Una squadra pronta al riscatto

Una squadra di tutto rispetto, più “arrabbiata” che mai viste le recenti sconfitte che vorrà riscattarsi contro una Viola che dovrà prestare molta attenzione a tutti i giocatori palermitani che riescono ad essere costruttori di gioco quando si muovono insieme.