Viola – Pubblicate le (schiaccianti) motivazioni della penalizzazione
Il Tribunale Federale ha reso pubbliche le motivazioni della stangata alla Viola dopo il deferimento della Procura Federale: otto pagine da leggere
12 Aprile 2018 - 20:19 | di Vincenzo Comi
Pagine amare. Pubblicate le motivazioni con le quali il Tribunale Federale ha inflitto la stangata alla Viola, in seguito al deferimento della Procura Federale. Sembrano schiaccianti e con poche possibilità di smentita le motivazioni presentate nel documento di otto pagine.
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