La Viola smentisce la trattativa con Nobile, annuncia il raduno del 22 agosto e il tavolo del 20 con le società sportive in ottica satellizzazione

NOTA 31 • NOBILE, FALL, GRGUROVIC, TIFOSI, SATELLIZZAZIONE, HUGHES, BUDGET

Viola Reggio Calabria, al contrario da quanto riportato dalla Gazzetta del Sud nell’edizione odierna del 15 agosto, smentisce la presenza ad oggi di una trattativa fra la stessa e l’Apu Gsa Udine per le prestazioni del Sig. Vittorio Nobile, atleta peraltro legato da contratto pluriennale con la società friulana impegnata nel prossimo campionato di A2. Nei giorni scorsi l’AD Viola ha sì tentato un contatto, senza però ottenere esito positivo constatando la volontà di Udine e Nobile di proseguire insieme. A loro l’in bocca al lupo per la stagione.

Il raduno e l’arrivo di Yande Fall

Contestualmente, rispetto allo stesso articolo, si precisa altresì che l’atleta Yande Fall, dopo avere richiesto permesso – concesso – finalizzato ad assistere in Senegal congiunto impegnato in struttura ospedaliera, arriverà presso il Pianeta Viola sabato 25 e non venerdì 24 (raduno confermato mercoledì 22, con visite mediche ed inizio preparazione atletica giovedì 23). A breve sarà reso noto calendario pre-season.

Smentendo il raggiungimento ad oggi di accordo con l’agente dell’atleta Diordjie Grgurovic (si conferma presenza di trattativa che si spera possa concretizzarsi nonostante la veicolazione di notizie che ostacolano il lavoro di una società a lavoro da soli quindici giorni), si conferma disponibilità dell’intera Viola a tavoli permanenti con tifosi e società sportive a partire dal 1° di settembre mediante l’intermediazione concordata sin dal 23 di luglio delle istituzioni politiche e sportive.

Il tavolo del 20 agosto e Kim Hughes

Giorno 20 agosto è previsto tavolo Viola per analisi schede Società Sportive in ottica satellizzazione. Allo stesso tavolo saranno invitati rappresentanti del Comune, CONI, FIP. Come già annunciato nella conferenza stampa dei primi di luglio, si conferma volontà di sondare – in accordo con lo staff tecnico – disponibilità a collaborare del Sig. Kim Hughes, a cui andrà comunque il ringraziamento dell’intera Viola per l’eventuale disponibilità al confronto concessa.

La Viola Reggio Calabria auspica maggiore attenzione da parte degli operatori media, consapevoli del loro delicato ruolo di anello di congiunzione informativa fra la società Viola Reggio Calabria con l’opinione pubblica reggina, calabrese, nazionale. Infine, riguardo al “budget milionario”, si rimane sorpresi dalla sottolineatura esplicitata nello stesso articolo, di fronte alla volontà espressa e ribadita dall’AD di massima trasparenza (sarà presentato bilancio) inerente i flussi di entrata ed uscita, a fronte di numerosi articoli della stessa testata nei mesi scorsi avversi a modalità gestionali della precedente proprietà definite dalla stessa “non consone”. Dettaglio budget 2018-19 presente in video conferenza 1 agosto presso casa comunale: http://tiny.cc/pj0xwy. La Viola è di chi la ama. Coi fatti.