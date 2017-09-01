Chris Roberts è arrivato a Reggio con la voglia di essere uno dei leader della nuova Viola. Un approccio straordinario al lavoro ma soprattutto nei confronti di un gruppo che allenamento dopo allenamento diventa sempre più coeso. La guardia di Fort Town si presenta così.

Chi è Roberts?

“Sono un ragazzo a cui piace divertirsi, sono sempre ottimista, anche perché ho avuto spesso esperienze positive nella mia carriera .Se mi lasciano essere me stesso, ovvero se mi lasciano fare Chris Roberts, riesco a dare il meglio di me”.

Prime impressioni sulla squadra e sulla tua nuova città?.

“Mi sto trovando molto bene. Dopo aver lavorato duramente questa estate, sono stato molto contento di intraprendere una nuova stagione con questo gruppo, con cui mi trovo benissimo. Ci manca il secondo americano che arriverà a breve, non vedo l’ora di conoscerlo; in ogni caso siamo veramente un ottimo gruppo. Reggio la conosco perché ero venuto qui quando giocavo a Siena. Inoltre sapevo che era nel sud, dove la gente è diversa, più calorosa”.

Subito feeling anche con il nuovo coach Calvani . “Mi piace molto. Condividiamo la stessa idea di pallacanestro, lavoriamo sempre per arrivare al top e diamo sempre il massimo per raggiungere l’obiettivo. Vogliamo vincere e non molliamo mai”.