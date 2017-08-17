Viola RC: i convocati per la stagione 2017/2018
La Met Extra Viola Reggio Calabria convoca i giocatori per il raduno al Pianeta Viola, giovedì 17 agosto entro le 19, agli ordini del coach Marco Calvani
17 Agosto 2017 - 10:12 | di Eva Curatola
La Met Extra Viola Reggio Calabria rende nota la lista dei convocati per il raduno previsto presso il “Pianeta Viola”, entro le ore 19.00 di Giovedì 17 Agosto. Dal giorno seguente , dopo le consuete visite mediche, la squadra inizierà a lavorare sotto la guida dello staff tecnico.
Ecco qui di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione del coach Marco Calvani :
Alle Agbodan – Arsen Stepanovic – Patrick Baldassarre – Lorenzo Benvenuti – Lorenzo Caroti – Chris Roberts – Davide Bianchi – Agustin Fabi – Giovanni Scialabba – Marco Passera – Riccardo Rossato – Celis Taflaj
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