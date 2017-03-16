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Viola RC: tutti al palazzetto, biglietti a 5 euro

La Viola chiama a raccolta i tifosi per la gara con Orsi Tortona di domenica 19 marzo: biglietti a 5 euro e ingresso gratis per gli under 18

16 Marzo 2017 - 15:44 | di Federica Geria

Viola Reggio Calabria-Roma, immagine di archivio

La Viola chiama a raccolta il popolo neroarancio. Per l’importante gara di campionato al PalaCalafiore contro Orsi Tortona, che si giocherà domenica prossima 19 marzo alle ore 18:00, la società ripropone la promozione dedicata ai suoi tifosi, portando il costo dei biglietti a 6 euro per la Tribuna numerata e a 5 euro in tutti gli altri settori del PalaCalafiore. I ragazzi e le ragazze under 18 entreranno gratis.

La prevendita dei tagliandi è iniziata oggi e durerà fino a sabato 18 marzo presso il 3 Store di corso Garibaldi, angolo Inail Calopinace. Nel giorno della partita i biglietti potranno essere acquistati al botteghino del PalaCalafiore, a partire dalle ore 16.
Riempiamo il palazzetto e sosteniamo i nostri ragazzi!

Fonte: http://violareggiocalabria.it

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