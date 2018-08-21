La società di Coppolino riporta a Reggio l'ex assistente NBA: Kim Hughes sarà coordinatore tecnico delle giovanili e supporto alla prima squadra

NOTA 37 • WELCOME BACK KIM!

Viola Reggio Calabria continua a rafforzare la propria Area Tecnica, aggiungendo una figura storica di Reggio Calabria e non solo per continuare a perseguire la strada che il club ha scelto di intraprendere: bentornato a Kim Hughes, questa volta nel ruolo di Coordinatore Tecnico Giovanili e Supporto Tecnico alla Prima Squadra.

Hughes, che da giocatore ha disputato due stagioni a Roma (1981-83, con uno scudetto), cinque nella nostra Reggio Calabria (1983-88) e una a Brescia (1988-89), vanta una carriera di tutto rispetto come tecnico, avendo lavorato come assistente in tre squadre NBA (Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers) dal 1998 al 2015. Dal 4 febbraio al 15 aprile 2010, inoltre, Hughes è stato capo allenatore “ad interim” dei Clippers, sostituendo Mike Dunleavy.

Tornato a vivere a Reggio Calabria, nella stagione 2015-16 è stato collaboratore dello staff tecnico della Viola con coach Benedetto e in seguito della Vis Reggio Calabria.

L’AD Coppolino: <<Ringrazio sia Kim, quanto l’intera Area Tecnica della Viola – con a capo coach Mecacci – perché hanno trovato in maniera estremamente veloce una sintesi tecnica in grado di rafforzare le basi di un progetto che in Serie B ritengo abbia pochi eguali>>.

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