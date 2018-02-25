Si è presentato decisamente soddisfatto in sala stampa coach Marco Calvani, ringraziando prima di tutto per la disponibilità dimostrata l’Eurobasket: «La disponibilità di questa mattina nel darci il campo d’allenamento non è scontata, ringrazio il presidente, lo staff e soprattutto Nando Cavaliere.

L’avvio lento e la reazione difensiva

Tornando al match il nostro inizio è stato al contrario di quello che avevamo pensato e preparato, soprattutto mentalmente. Abbiamo approcciato lentamente, con pressappochismo. Di contro, però – prosegue il tecnico reggino – abbiamo ripreso le redini dal punto di vista difensivo, dove siamo stati estremamente costanti dal secondo quarto in poi e, se nel momento in cui abbiamo preso il vantaggio non abbiamo capitalizzato quando invece avremmo dovuto ammazzare la partita per passare la pressione sugli avversari, siamo stati bravi sul -6, quando non abbiamo perso la luce e con un parziale di 14-6 la squadra ha dimostrato maturità. Chi pensava che noi qui venissimo a fare una passeggiata si è sbagliato di grosso.

Conosco i miei giocatori, all’inizio probabilmente la testa non era quella giusta, ma sarei ingeneroso nel non dire che l’avversario ci abbia messo in difficoltà. Direi che è la squadra del momento, nessun’altra delle sedici ad Ovest aveva vinto quattro delle ultime cinque partite. Tutti elementi che danno un senso della forza e potenzialità di questo gruppo – conclude il coach della Metextra – aggiunte ai risultati fatti con Biella e Tortona e la vittoria fuori casa a Latina dimostrano che questa è una squadra di grande personalità e che ha messo dentro delle idee chiare sia in attacco, che in difesa».

Fonte: Gazzetta del Sud

Foto di Maurizio Polimeni