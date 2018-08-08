NOTA 18 • KIT GARA E TITLE PARTNER

Viola Reggio Calabria è orgogliosa di presentare il kit gara ufficiale 2018-19 Erreà Sport dopo il contest dedicato ai tifosi lanciato sulla Fanpage Ufficiale il 1° di agosto.

Llink contest http://tiny.cc/369lwy. Vince per distacco – 234 like su 112 e 19 – la proposta nr. 2. Numeri lusinghieri in termini di engagement:

2.000 persone raggiunte (Fanpage aperta 8 giorni fa)

1.400 iterazioni

586 clic su foto

nessun feedback negativo

L’AD Coppolino: <<L’attività di posizionamento del brand “Viola” continua mediante un progetto condiviso con le aree marketing e comunicazione, oltreché con quelle istituzionale, tecnica e medica. Il kit gara, con il merchandising ufficiale per il quale si aprirà uno store online entro ottobre e quattro Viola Store fisici, non solo a Reggio Calabria, rappresenterà voce di introiti importanti per rafforzare e perseguire l’obiettivo di medio termine (2019-20) di sostenibilità economica del mondo Viola. Per la stagione 2018-19, non si intende formalizzare alcun accordo inerente il Title Partner, motivo per cui, per questa stagione, la denominazione resterà Viola Reggio Calabria. Mediante questa scelta, che esporrà nel breve termine la proprietà ad un investimento economico considerevole, si vuole mostrare e dimostrare credibilità e prospettiva. La Viola in Serie B è solo di passaggio>>. La Viola è di chi la ama.