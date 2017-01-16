Viola sconfitta a Biella

Serataccia per la Viola Reggio Calabria, che al Biella Forum esce pesantemente sconfitta dalla sfida contro il team guidato da coach Michele Carrea. I neroarancio non sono quasi mai in partita, nonostante un avvio di gara discreto. Nel primo tempo, infatti, le due squadre combattono punto su punto, poi l’Angelico Biella impone il suo gioco e riesce a trovare il vantaggio sul finale di tempo (26-19 fine primo quarto). Vantaggio che i padroni di casa, approfittando delle difficoltà dei neroarancio, incrementano fino ad andare all’intervallo lungo col risultato di 51-31. Al rientro in campo, è sempre Biella a dominare la gara, mentre la Viola continua a soccombere. Ferguson e compagni non sbagliano un canestro, continuano a segnare mentre i ragazzi di coach Antonio Paternoster sembrano non avere alcuna reazione. Così nella seconda parte del match, unica protagonista è Biella, che infligge un pesante passivo alla Viola (96-61).

Angelico Biella – Viola Reggio Calabria 96-61

(26-19; 25-12; 22-10; 23-20)

Angelico Biella: Ferguson 22, Halli 7, Massone 11, Venuto 9, Pollone L. 4, De Vico n.e., Udom 10, Pollone M., Wheatle 8, Rattalino 4, Tessitori 21, Pasqualini n.e. Coach: M. Carrea

Viola Reggio Calabria: Mazic 1, Radic 15, Taflaj, Lupusor 4, Legion 24, Caroti 2, Fabi n.e., Guariglia 9, Guaccio 2, Marulli n.e., Micevic 4, Babilodze. Coach: A. Paternoster

Arbitri: Gagliardi, Pecorella, Buttinelli

Fonte: www.violareggiocalabria.it

Foto: Pagina Facebook Angelico Biella