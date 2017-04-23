Viola sconfitta a Legnano, adesso testa ai Playout
La Viola Reggio Calabria cede a Legnano 77-65 nell'ultima gara della regular season: adesso l'attenzione è tutta sui play out
23 Aprile 2017 - 11:21 | di Domenico Suraci
Sconfitta per la Viola Reggio Calabria nell’ultima gara della regular season. Gli uomini di coach Domenico Bolignano perdono in casa di Legnano col risultato di 77-65.
Il tabellino
T.W.S. Legnano – Viola Reggio Calabria 77-65
(15-13; 23-12; 21-23; 18-17)
T.W.S. Legnano: Battilana, Mosley 11, Palermo 14, Raivio 20, Ihedioha 9, Berra, Gastoldi, Sacchettini 2, Martini 17, Secco, Maiocco 4, Roveda. Coach: M. Ferrari
Viola Reggio Calabria: Taflaj 2, Caroti 13, Fabi 15, Powell 19, Voskuil 6, Marulli 8, Marino n.e., Guaccio n.e., Guariglia 2, Ciccarello n.e., Rossato n.e., Babilodze. Coach: D. Bolignano
Arbitri: Tirozzi, Maffei, Bramante
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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