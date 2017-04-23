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Viola sconfitta a Legnano, adesso testa ai Playout

La Viola Reggio Calabria cede a Legnano 77-65 nell'ultima gara della regular season: adesso l'attenzione è tutta sui play out

23 Aprile 2017 - 11:21 | di Domenico Suraci

Viola Reggio Calabria, squadra di basket

Sconfitta per la Viola Reggio Calabria nell’ultima gara della regular season. Gli uomini di coach Domenico Bolignano perdono in casa di Legnano col risultato di 77-65.

Il tabellino
T.W.S. Legnano – Viola Reggio Calabria 77-65
(15-13; 23-12; 21-23; 18-17)
T.W.S. Legnano: Battilana, Mosley 11, Palermo 14, Raivio 20, Ihedioha 9, Berra, Gastoldi, Sacchettini 2, Martini 17, Secco, Maiocco 4, Roveda. Coach: M. Ferrari
Viola Reggio Calabria: Taflaj 2, Caroti 13, Fabi 15, Powell 19, Voskuil 6, Marulli 8, Marino n.e., Guaccio n.e., Guariglia 2, Ciccarello n.e., Rossato n.e., Babilodze. Coach: D. Bolignano
Arbitri: Tirozzi, Maffei, Bramante

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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