Viola sconfitta a Rieti
La squadra di coach Paternoster cede 104-96 sul parquet di Rieti: il tabellino della partita
19 Febbraio 2017 - 20:27 | di Domenico Suraci
Viola sconfitta a Rieti. La squadra di coach Antonio Paternoster cade sul parquet del PalaSojourner con il risultato di 104-96.
Il tabellino:
NPC Rieti – Viola Reggio Calabria
(23-18; 31-15; 17-28; 33-35)
NPC Rieti: Zanelli 16, Chillo 4, Della Rosa 2, Pepper 30, Pipitone 12, Casini 23, Benedusi n.e., Eliantonio, Sims 17, Finizii n.e., Trevisan n.e. Coach: L. Nunzi
Viola Reggio Calabria: Voskuil 5, Gilbert 31, Taflaj, Fabi 25, Marulli 11, Laganà, Babilodze n.e., Guaccio n.e., Guariglia 8, Caroti 9, Pandolfi n.e., Baldassarre 7. Coach: A. Paternoster
Arbitri: Galasso, Di Toro, Callea
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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