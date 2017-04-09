Viola sconfitta a Trapani
Sconfitta a Trapani per la Viola Reggio Calabria, che sabato al PalaPentimele ospita Scafati nello scontro diretto per la salvezza
09 Aprile 2017 - 21:05 | di Domenico Suraci
La Viola Reggio Calabria esce sconfitta dalla sfida con Trapani. I neroarancio di coach Domenico Bolognano, dopo un avvio di gara equilibrato, cedono il passo ai padroni di casa, fermando così la loro corsa verso la salvezza. Sabato prossimo, al PalaPentimele, lo scontro diretto con Scafati, che con la vittoria ottenuta questa sera su Roma, ha raggiunto la Viola a quota 18 in classifica.
Il tabellino
Lighthouse Trapani – Viola Reggio Calabria 89-73
(18-21; 20-15; 27-16; 24-21)
Lighthouse Trapani: Simic, Jeffrey 25, Ondo Mengue 3, Costadura, Longo, Ganeto 7, Filloy 3, Tavernelli 8, Renzi 25, Viglianisi 18, Mays n.e. Coach: U. Ducarello
Viola Reggio Calabria: Powell 12, Caroti 19, Fabi 16, Voskuil 11, Rossato 8, Guariglia 2, Marino n.e., Guaccio n.e., Taflaj 2, Ciccarello n.e., Marulli 3, Babilodze n.e. Coach: D. Bolignano
Arbitri: Beneduce, Marota, Buttinelli
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