Con la seguente nota la Viola Reggio Calabria annuncia il mancato accordo con la Scuola Viola Basket di cui Dirigente Responsabile è Gaetano Condello.

NOTA 6 • Grazie Scuola Viola Basket

Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L. informa circa incontro cordiale avuto ieri pomeriggio con il Sig. Condello, Dirigente Responsabile della Scuola Basket Viola.

Dopo avere fatto una disamina dell’ultima, ottima, stagione sportiva e dell’ultima, deficitaria, stagione gestionale portata avanti dalla Società Orangeball (ricevute in copia il 27/07 richieste saldo rimborsi spese da nr. 4 Istruttori della stagione 2017-18 in quanto Società Satellite 2017-18), si è discusso di possibilità di collaborazione 2018-19.

La decisione di non proseguire la collaborazione

L’Amministratore Unico dr. Coppolino ha quindi comunicato al Sig. Condello indisponibilità nel continuare la collaborazione, anche per l’impossibilità di potere garantire il supporto logistico inerente le esigenze della Scuola Viola Basket legate al Pianeta Viola (palestra, campi, foresteria, altro), struttura pubblica di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria con cui, ad oggi, la Società Viola Reggio Calabria non ha alcun rapporto.

A tal proposito, si informa dell’incontro avuto in data 30 luglio 2018 presso la Città Metropolitana: volontà comune quella di definire al più presto quadro normativo chiaro e definito sia rispetto al passato, quanto al presente ed al futuro. A tal proposito, è previsto sopralluogo congiunto presso il Pianeta Viola nella giornata di venerdì 3 agosto.

Viola Reggio Calabria augura le migliori fortune alla Scuola Viola Basket, ringraziandola per quanto fatto in tanti anni di successi, sportivi.

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dr. Aurelio Coppolino

Amministratore Unico

Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L.