Viola, Simonetti: Play in Gold, il prossimo avversario, la Nazionale

Dopo una vittoria sofferta ma fondamentale contro la Dinamo Brindisi, Ilario Simonetti, cestista della Redel Pallacanestro Viola, si racconta in un’intervista ricca di emozioni, riflessioni e progetti per il futuro. Dalla gara vinta in casa del Brindisi al sogno di trasformare il Palacalafiore in un luogo ancora più magico, passando per l’arrivo di nuovi compagni e le sfide future, Simonetti dipinge un quadro vivace di una stagione intensa e piena di sfide.

La vittoria contro Brindisi è stata una delle più importanti della stagione per la Redel Pallacanestro Viola. “È stata una gara combattuta punto a punto”, racconta Simonetti. “Dovevamo portarla a casa dopo la sconfitta in casa contro Molfetta. Abbiamo giocato di squadra, soprattutto in difesa nei momenti cruciali, e questo ci ha dato la spinta in più per vincere. Non è stata una partita facile, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Simonetti non nasconde la complessità del Play In Gold: “Abbiamo già visto alcune partite degli altri team insieme ai miei compagni Donati e Bangu. Questo girone è davvero combattutissimo, tutte le squadre sono forti e possono vincere o perdere contro chiunque. È un campionato imprevedibile, e questo lo rende ancora più affascinante”.

Sugli spalti nella gara contro Brindisi c’era una vecchia conoscenza neroarancio, Aguzzoli, oggi in forza alla capolista Monopoli: “Con Timmy ci sentiamo ogni giorno, ma non ci vedevamo da luglio o agosto”, racconta Ilario. “È stato bellissimo ritrovarlo, anche perché è un ragazzo straordinario, sia come giocatore che come persona. Monopoli, la sua squadra, è una delle formazioni più quadrate e ben costruite di questo campionato. Giocare contro di lui è sempre un’emozione”.

Domenica scorsa il Palacalafiore era gremito per sostenere gli Azzurri, uno spettacolo che ha lasciato il segno. “Non avevo mai visto il palazzetto così pieno”, ammette Simonetti. “Per me, che sono della provincia di Reggio Calabria, è stato incredibile vedere tutte quelle persone, tutto quell’entusiasmo. Il nostro nuovo obiettivo è far sì che il Palacalafiore diventi sempre così, un luogo magico per il basket. Dipende da noi, palla dopo palla”.

La Redel Pallacanestro Viola ha recentemente arricchito il suo roster con due nuovi giocatori: Lorenzo Dell’Anna e Francesco Boniciolli. “Lorenzo lo conosco da anni, abbiamo giocato contro quando io ero Ferrara e lui era a Brescia”, spiega Simonetti. “È un ragazzo super, un giocatore completo che sa giocare senza palla e mi piace tantissimo come si muove in campo. Francesco è bravissimo, ci stiamo trovando bene insieme. Stiamo costruendo un bel gruppo”.

Guardando alla Nazionale, Simonetti non nasconde un pizzico di ambizione: “Erano quasi tutti miei coetanei quelli in campo domenica. Addirittura, con uno ci ho anche giocato insieme in un torneo con la rappresentativa Emilia-Romagna. Vederli in campo mi ha fatto un certo effetto. Vorrei essere lì anch’io, ma piano piano, tutto arriva se lavori sodo”.

Il prossimo impegno per la Redel Pallacanestro Viola è contro Bari, una squadra che Simonetti rispetta molto. “Bari è una squadra molto pericolosa, con giocatori come Santi Rodriguez e Tartamella, senza dimenticare il bomber Callara. Mi aspetto una gara molto combattuta, come tutte le partite da adesso in poi. Ci divertiremo, ne sono sicuro”.

Simonetti conclude con un sorriso: “Il cubo del Palacalafiore non l’ho mai visto così grande e vicino. È bellissimo, ce l’ho qui davanti agli occhi. Domenica ci divertiremo, ne sono certo”.

Appuntamento quindi a domenica al Palacalafiore alle ore 18, dove la Redel Pallacanestro Viola cercherà di regalare al suo pubblico un’altra grande emozione.