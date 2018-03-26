Viola, stop forzato. Rinviata la gara con Treviglio
La gara con Blu Basket Treviglio, in programma sabato 31 marzo, slitta a giovedì 19 aprile alle 21 su richiesta della società lombarda
26 Marzo 2018 - 14:30 | di Vincenzo Comi
La gara tra Blu Basket Treviglio e Viola Reggio Calabria, in programma per sabato 31 marzo alle ore 20.30, è stata rinviata d’ufficio dalla Federazione su richiesta di Treviglio a giovedì 19 aprile alle ore 21.
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