Due giorni di carico atletico per il nuovo gruppo e il calendario ufficiale delle amichevoli: le novità della Viola Reggio Calabria

Numerose le novità della Viola Reggio Calabria che si prepara al meglio al campionato illustrate nella NOTA 41 • PRE-SEASON E MONDO VIOLA (ricorso, fideiussione, Pianeta Viola, PalaCalafiore, abbonamenti, presentazione)

La preparazione atletica del nuovo gruppo

Due giorni di preparazione atletica di carico, sotto la supervisione di Coach Mecacci e dell’intero staff tecnico con il professor Neri a dettare i ritmi di un gruppo che nonostante sia nuovo per la sua interezza (13 gli atleti a disposizione – 10 sotto contratto, 2 doppio tesseramento e 1 aggregato -, in serata arriverà Yande Fall), inizia a cercare i suoi equilibri.

Andatura veloce comunque, sia a livello delle aree tecnica e medica (tutte a buon fine le visite mediche coordinate dal medico sociale dr. Calafiore in collaborazione con il partner Poliambulatorio Medico La Feluca del dr. Foti), quanto a quello delle aree istituzionali, marketing e comunicazione.

Il calendario ufficiale della pre-season

Tutte le componenti stanno infatti collaborando alla pianificazione ed organizzazione di una stagione sportiva già nel vivo, che sconta un ritardato avvio per le note vicende. Di seguito il calendario ufficiale pre-season:

VARIE MONDO VIOLA

ricorso: avanzata nella giornata di ieri richiesta delle motivazioni inerenti la decisione del 3° grado di Giustizia Sportiva (conferma 34 pt. di penalizzazione con contestuale retrocessione) finalizzata alla valutazione circa opportunità di avanzare ultimo ricorso al 4° grado di giudizio (Giustizia Ordinaria, TAR Lazio)

fidejussione LNP: evasa il 22/08 la pratica della Camera di Commercio di Reggio Calabria (domanda presentata il 06/07) inerente il cambio di amministratore della società, essenziale per apertura conto corrente Viola con conseguente pagamento fideiussione di € 30.000,00, causa tassa 2017 impagata a favore della stessa Camera di Commercio, la nuova Società si recherà lunedì 27 presso gli uffici preposti per tentare di archiviare una pratica oltremodo lunga, al fine di potere aprire conto corrente intestato alla Viola (impossibilità, secondo normativa presente, di effettuare pagamento fideiussione da altro conto corrente) e procedere con quanto necessario

Pianeta Viola: proseguono senza sosta i lavori di manutenzione straordinaria (circa 30-35.000,00 €, sarà presentato report), in attesa di notizie dalla Città Metropolitana (termine concessione provvisoria 6 ottobre)

PalaCalafiore: preventivi parquet ed area hospitality arrivati, circa 10.000,00 € (in attesa di notizie dal Comune circa possibilità di gestione triennale)

Campagna abbonamenti/rinnovi 2017-18 (aggiornamento al 25/08, giorni apertura nr. 3):

nr. 46 parterre centrale

nr. 5 parterre laterali

nr. 42 2° anello

nr. 1 curva CMR (dati corretti report precedente)

TOT. nr. 94

– presentazione: oggi ore 22.00, presso Lungomare, in diretta FB su CityNow Sport

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