La Viola è reduce da una trasferta in quel di Capo D’Orlando, dove è stata protagonista di un’ottima prestazione contro i siculi che sono di serie A2. La Planet Catanzaro dal canto suo ritrova Yande Fall da ex, il Capitano è Calabretta, i nuovi ingaggi sono Mavric e Trevisan ed il centro Medizza.

La cronaca quarto per quarto

PRIMO QUARTO. I primi due punti li realizza Catanzaro, con Medizza, risponde Paesano. Calabretta si prende due tiri liberi e li realizza. Gobbato sbaglia entrambi i liberi. Nobile segna entrambi i tiri dalla lunetta. Falluca da tre per il 6 a 3. Nobile ne realizza uno su due. Nobile in sospensione, fa due punti. Gobbato uno su due. Alessandri su un tiro sbaglato di Agbogan fa un canestro da sotto. Paesano sbaglia entrambi, poi Carnovali nella sua specialità da tre. A seguire dopo un fallo subito, lo stesso realizza entrambi i tiri liberi. Mastroianni mette una tripla., il punteggio è di 18 a 4. Calabretta due tiri liberi. Gobbato segna e si prende un tiro libero che realizza. Alessandri due tiri liberi segnati. In allontanamento Procopio, risponde Falluca. Sul finale Vitale con una tripla porta sul 25 a 13 i neroarancio.

SECONDO QUARTO. Trevisan segna lo 0-2, Carnovali risponde. Mastroianni segna due punti. La partita si acecende, qualche scontro di troppo. Il punteggio è di 8 a 4 con Alessandri dopo un’ottima azione. Calabreatta due tiri liberi, anche Medizza segna. portando i suoi sul 12 a 10. Nobile dalla lunetta li mette entrambi. Carnovali da tre. Replica un altro canestro, allungando sul 20 a 10. Mavric da due. Commisso segna due punti. Markovic segna e Vitale segna due punti. Carnovali da tre porta i suoi sul 27 a 17. Paesano fissa il punteggio sul 29 a 17.

TERZO QUARTO. Mavric segna da due punti. Tante azioni da una parte e dall’altra, segnano i neroarancio il 4 a 3. Mastroianni segna da sotto. Carnovali una tripla li porta sul 9 a 8. Gobbato in prentazione segna e porta gli ospiti con tre punti di vantaggio.

Vitale da tre pareggia i conti. Vitale allo scadere chiude il quarto con una tripla, portando i neroarancio sul 17 a 14.

ULTIMO QUARTO. Vitale da tre punti. Lo stesso fa Mastroianni. Fallucca anche da tre. Per due volte consecutive, porta sull’11 a 7 i neroarancio. Paesano segna e si prende un tiro. Tommaso Carnovali in contropiede va facile sotto mano, lo stesso fa Alessandri portando sul 19 a 11, due punti di Catanzaro e tripla di Mastroianni. Carnovali da sotto. Alessandri solo un tiro libero. Markovic dalla lunghissima distanza chiude sul 25 a 16.

96 a 60 il finale.

Le due squadre si incontreranno nuovamente 22 al PalaGiovino ma la Viola tornerà in campo già Mercoledì contro Lamezia.

Il tabellino della partita

Viola Reggio Calabria – Planet Catanzaro: 96-60 (25-13, 29-17- 17-14, 25-16)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello n.e., Alessandri 11, Grgurovic, Fall n.e, Fallucca 9, Agbogan 4, Carnovali 22, Mastroianni 15, Paesano 10 , Nobile 11, Vitale 14, Scialabba, Muià n.e.

Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Planet Catanzaro: Calabretta 6, Procopio 6, Dell’Uomo 2, Klacar 2, Commisso 5, Markovic 8, Gobbato 5, Mavric 4, Dolce, Medizza 14, Trevisan 7.

Coach: Ceroni. Assistente: Licalzi