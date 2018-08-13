NOTA 28 • MASSA CAPO UFFICIO STAMPA

Viola Reggio Calabria informa di avere attribuito al dr. Vittorio Massa il ruolo di Capo Ufficio Stampa. Insieme al Direttore Marketing e Comunicazione dr. Frascati, ed insieme agli altri membri dell’Area Comunicazione (social media manager, designer, fotografo, videomaker e stagista), si lavorerà affinché il brand Viola Reggio Calabria possa rapidamente posizionarsi in un segmento di mercato maggiormente consono.

Avvocando nato a Napoli ma trapiantato a Reggio Calabria da oltre venti anni, Vittorio è un giornalista pubblicista che è riuscito a farsi apprezzare per le sue doti umane e professionali nella stagione sportiva 2017-18, quando ha ricoperto il ruolo di Capo Area Comunicazione. Vittorio entrerà nel pieno delle sue funzione entro il mese di agosto.

La Viola è di chi la ama

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PH Mario Merolillo