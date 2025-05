I bambini della scuola ‘Il grillo parlante’ di Cosenza in visita a Palazzo San Giorgio – FOTO

Una gita scolastica si è trasformata in un’importante occasione di educazione civica per alcune classi della scuola primaria “Il Grillo Parlante” di Cosenza. Nella mattinata di mercoledì 21 maggio, la giovane scolaresca ha infatti visitato Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria.

Accolti dal personale dell’Ufficio di Presidenza, i bambini hanno potuto esplorare alcuni degli spazi più rappresentativi della sede istituzionale cittadina: il Salone dei Lampadari, la Sala dei Sindaci e l’Aula consiliare “Pietro Battaglia”. Di ciascuno è stata raccontata la storia, ma soprattutto la funzione amministrativa e politica che ricoprono.

Proprio l’Aula Battaglia è stata il cuore della visita: qui gli studenti hanno potuto apprendere il funzionamento del Consiglio comunale, delle elezioni e degli organi di governo. Con il supporto dei docenti, i piccoli visitatori hanno posto domande e condiviso curiosità, dimostrando interesse e partecipazione attiva.

Durante l’incontro è stato anche introdotto il tema del Consiglio comunale dei ragazzi, una proposta che l’Amministrazione di Reggio Calabria sta lavorando per rilanciare, proprio con l’intento di avvicinare le nuove generazioni alla partecipazione democratica.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha accolto con entusiasmo questa nuova visita di una scuola calabrese a Palazzo San Giorgio.

«Sono le nuove generazioni che, attraverso forme attive di partecipazione, devono appropriarsi degli strumenti elementari ed essenziali della politica – ha dichiarato – perché la democrazia comincia praticando diritti e doveri sanciti dalla Costituzione in modo consapevole. Visite come queste svolgono una funzione importante a livello civico e, per tali motivi, saremo sempre disponibili ed accoglienti verso il mondo della scuola».