Vitanova Club e il ‘Vivibene Day’: prevenzione e sport per la salute. I dettagli

L’Associazione sportiva Vitanova Club ha voluto abbracciare questa iniziativa medico-sportiva al fine di far avvicinare il popolo reggino alla cultura, ormai avanzata in tutti i paesi europei, al termine PREVENZIONE E SPORT. Il termine prevenzione consiste nel mettere in campo una serie di attività che potenziano i fattori utili alla salute, correggendo i comportamenti che possono diventare fattori scatenanti di patologie, ed identificare in modo precoce eventuali fattori che aumentano il rischio di sviluppare determinate malattie. Il controllo periodico del proprio stato di salute è consigliato sia a scopo preventivo sia per monitorare eventuali patologie.

Prevenzione, sport e benessere psico-fisico

I check up sono uno strumento fondamentale nell’ambito della diagnosi e del trattamento precoce di eventuali patologie spesso presenti, ma silenti. Per concretizzarla è importante seguire uno stile di vita sano e il movimento fisico riveste un ruolo fondamentale. Le linee guida dell’OMS sull’attività fisica per la prevenzione raccomandano agli adulti (18-64 anni) di svolgere almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica di moderata intensità.

Le evidenze dimostrano che fare attività fisica regolarmente aumenta la resistenza dell’organismo, rallenta l’involuzione dell’apparato muscolo-scheletrico e di quello cardiovascolare e anche le capacità psico-intellettuali ne traggono giovamento. La prevenzione associata al movimento è importante per la vita: vari studi e ricerche effettuati nel campo della medicina, hanno rilevato un’evidenza scientifica riguardo i benefici del movimento, sia nella cura, ma soprattutto nella prevenzione di molte patologie (artrosi, problematiche cardiovascolari, respiratorie). L’aspetto mentale e psico-emotivo ne trae giovamento, perché il benessere fisico aiuta la nostra mente ad essere più attiva, grazie al fatto che vengono prodotti maggiormente gli ormoni del benessere (dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine).

Group Cycling®: sport, socialità e resilienza personale

Inoltre le attività, se fatte in gruppo, creano relazioni favorendo la socializzazione, conoscenza e amicizia e combattendo così la solitudine, spesso causa di patologie e/o disagi psicosociali. Ed è in questo contesto che Vitanova Club, con la sua attività di Group Cycling®, con il suo aspetto socio-sportivo riesce a far percepire a tutti i soggetti che lo praticano un effetto boomerang tra benessere e socializzazione, riuscendo a superare le barriere personali e strumentali.

Il corpo rilascia quelle endorfine che contribuiscono a ridurre lo stress e a migliorare l’umore complessivo. Lo sviluppo di una resistenza fisica e mentale aumenta la determinazione necessaria a superare le sfide sportive ma soprattutto personali, forgiando il carattere. La richiesta di un impegno costante ci porta inevitabilmente ad ottenere maggiore fiducia in noi stessi. Le classi di Group Cycling® si svolgono in gruppo, offrendo l’opportunità di socializzare e trovare motivazione nell’energia del team.

Sport e prevenzione: un binomio vincente per la salute!

Ringraziamenti ai professionisti sanitari

Vitanova Club esprime la propria gratitudine e desidera ringraziare i professionisti medici coinvolti nella realizzazione di questo progetto che hanno presenziato a titolo gratuito a questa iniziativa con competenza e professionalità:

Dott. Fotia Nicola – Laurea specialistica in Farmacia

Dott. Pardeo Antonino – Specialista in malattie dell’apparato cardiovascolare, aritmologo ed elettrofisiologo interventista

Dott. Mento Consolato – Nutrizionista clinico

Dott. Calarco Maurizio – Fisioterapista, chinesiologo, specialista in disturbi muscolo-scheletrici della colonna vertebrale

Dott. Quattrone Domenico – Specialista in anestesia, rianimazione e terapia del dolore

Vi aspettiamo domenica 27 aprile 2025 alle ore 8:30 presso la sala Group Cycling® Vitanova Club presso il centro sportivo Reggio Village, viale Messina, Reggio Calabria.

A fine meeting sarà possibile fare un consulto gratuito con i professionisti relatori prenotando al numero: 334.2260474

Si ringrazia altresì l’AVIS di Reggio Calabria per la sua attività di volontariato e per il contributo fondamentale che fornisce alla donazione di sangue, e il centro sportivo Reggio Village per la collaborazione e disponibilità.