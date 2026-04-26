Volley: la Dhelios ritrova il successo. Vittoria conquistata con il cuore
Sfida al meglio delle 3 gare: la prossima si giocherà al Palaferraro di Cosenza
26 Aprile 2026 - 11:01 | Comunicato
Secco 3-0 per il team di Roberto Daquino che emula la prima squadra, vincente a Valenza, nel playoff per la A2 contro Acqui Terme e ritrova il successo.
Si gioca per l’undicesimo posto. Amaranto orfani di due ricevitori-attaccanti importantissimi come Cucè e Scopelliti. Mister Daquino ha schierato come attaccante il libero Marco Cappello, che non ha per niente sfigurato.
Avere i due liberi in campo ha permesso di avere maggiore qualità in ricezione e difesa.
Un altro fondamentale che ha funzionato bene è stato il muro.
Ha contribuito ad ottenere la vittoria, anche “il piccolo” Davide Zerbonia, classe 2012, mandato in campo in tutti i set.
25-20, 25-17 e 25-22 il computo dei set.
Sfida al meglio delle 3 gare: il 9 maggio si giocherà al Palaferraro di Cosenza.
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