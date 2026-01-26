Volley: la classifica del campionato di Serie A3. In testa la Domotek
La squadra reggina ha vinto ancora. Cresce anche il numero di spettatori al PalaCalafiore
26 Gennaio 2026 - 11:01 | Redazione
A conclusione della dodicesima giornata del campionato di volley Serie A3 (Girone Blu), la Domotek dopo aver battuto Modica, conferma il primo posto in classifica e con un punto di vantaggio su Castellana Grotte. Grande risposta del pubblico reggino, è stato record di presenze al PalaCalafiore.
Classifica Serie A3
Domotek Volley 30
Castellana Grotte 29
Sabaudia 21
Gioia del Colle 21
Campobasso 19
Modica 18
Lecce 18
Terni 9
Galatone 9
Napoli 6