Nuovo importante riconoscimento per il nostro coach Tonino Chirumbolo responsabile tecnico del settore giovanile della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Il tecnico lametino, infatti, farà parte del nuovo ambizioso ed innovativo progetto imbastito della Federazione Italiana Pallavolo. La denominazione ufficiale è “Processi Selettivi 2017-2020”.

Il progetto Processi Selettivi 2017-2020

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una riduzione dei ragazzi che praticano la pallavolo e questa riduzione si sta inevitabilmente ripercuotendo sulla massima espressione del nostro movimento che è la Squadra Nazionale Maschile rendendo difficile il ricambio generazionale necessario. Vista questa premessa è fondamentale individuare il prima possibile gli atleti con le caratteristiche adatte a poter intraprendere un percorso che possa portare al livello assoluto e per far ciò è necessario monitorare quanti più ragazzi possibile. È altresì importante dare un nuovo impulso al movimento maschile avvicinando gli allenatori che più lavorano con la base al vertice tecnico della federazione. E’ sulla scorta di questo assunto che si andranno a valutare i talenti emergenti delle classi 2002, 2003, 2004.

Con lo scopo di monitorare il maggior numero di atleti possibili e coinvolgere maggiormente il territorio i processi selettivi saranno suddivisi in tre fasi con un lavoro che si svilupperà sul territorio da gennaio fino ai mesi estivi. Per rendere il più organico possibile il programma di lavoro, la struttura tecnica si avvarrà di un responsabile tecnico individuato nella persona della Sig.ra Monica Presta, attuale coach del Club Italia. In secondo luogo, l’Italia è stata suddivisa in tre macro-aree geografiche (Nord-Centro-Sud) con l’individuazione di tre responsabili: Area Nord (Renato Barbon), Area Sud (Bruno Morganti), Area Sud (Vincenzo Fanizza). E qui entra in gioco il nostro coach Tonino Chirumbolo che farà parte dei cinque collaboratori, previsti per ogni Area. Dunque, Chirumbolo lavorerà nel team dell’Area Sud svolgendo un lavoro di monitoraggio nelle regioni interessate: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

La soddisfazione del coach Chirumbolo

Un incarico di prestigio, dunque, quello affidato a mister Chirumbolo che esprime tutta la sua soddisfazione: “Sono molto felice di condividere, in primo luogo, questa nuova avventura insieme alla società che ha creduto e crede in me da oltre dieci anni; una società, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che mi ha sempre messo nelle condizioni di poter lavorare ed operare al meglio in un ambiente sano ed ideale per poter allenare i giovani e per poter lavorare al meglio. Sarà un percorso lungo e dispendioso, ma che, ne sono certo, ci darà la possibilità di effettuare un lavoro proficuo insieme alle istituzioni e al Comitato Regionale Fipav Calabria. Da gennaio saremo sul campo – sarò per fine mese in Basilicata – pronti a lavorare con umiltà ed abnegazione”.