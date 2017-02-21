Ultima di regular season in casa contro la Top Volley Latina

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 264 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 112.

SuperLega UnipolSai: la guida alla partita del match Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina, 25° giornata, la 12° del girone di ritorno

Una piccola finale per la corsa ai play-off

Non è da dentro fuori, ma è una partita che possiamo definire come una (piccola) finale per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e per la Top Volley Latina. I padroni di casa, reduci dal ko di Sora, sono stati scavalcati in classifica dalla Bunge Ravenna con gli emiliani che ora occupano l’ottavo posto a quota 29 punti. Al nono e decimo posto, appaiate a 26 punti, ci sono proprio calabresi e laziali pronti pronte ad affrontarsi in una sfida che promette spettacolo domani sera al Pala Valentia. In un calendario che non conosce soste (la squadra di Kantor giocherà l’ultima partita di Regular Season sabato pomeriggio, ore 18, a Ravenna), la Tonno Callipo deve necessariamente tornare alla vittoria per poter ambire ad un posto al sole nei play-off scudetto. Coscione e compagni sono tornati ieri pomeriggio a lavorare in palestra con una seduta pesi, mentre oggi i giallorossi prepareranno tecnicamente e tatticamente la delicata sfida contro i pontini. A dare la carica a tutto l’ambiente ci ha pensato il capitano Manuel Coscione: “Latina sta giocando molto bene con un terminale d’attacco importante come Fei, sono in forma e stanno giocando una bella pallavolo. Sarà una battaglia molto difficile dove dovremo essere pronti ed essere consapevoli che non importa se giocheremo bene o male, ma la cosa importante sarà conquistare punti e per farlo dovremo mostrare quella cattiveria agonistica per strappare con le unghie e con i denti i punti che ci servono”.

GRANDE FESTA DELLA SOLIDARIETA’ AL PALA VALENTIA In occasione della partita Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Latina, il Pala Valentia sarà il teatro della grande festa della solidarietà caratterizzata dalla presenza al palazzetto di due importanti associazioni del territorio: l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Vibo Valentia e l’Asd Lucky Friends di Lamezia Terme. E la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà molto lieta di ospitare i rappresentanti e i componenti delle due associazioni nel solco di quell’attenzione rivolta al sociale che contraddistingue l’operato della famiglia Callipo e della Callipo Sport al di fuori dell’attività meramente sportiva. Se l’Aipd è ormai un punto di riferimento in città, è una interessante novità quella che proviene dall’attività svolta dall’Asd Lucky Friends lametina presieduta da Domenico La Chimea. Una realtà associativa nata nel novembre del 2012 per dare un’opportunità a tutti i bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico: l’opportunità di diventare atleti e scoprire le loro attitudini nello sport e di fare squadra con gli altri ragazzi rafforzando così il loro legame. E domani sarà l’occasione per i tanti bambini e ragazzi della Lucky Friends di partecipare ad un importante evento sportivo e di familiarizzare con i bambini e ragazzi down dell’AIPD di Vibo Valentia.

Il punto di vista della Top Volley Latina

QUI TOP VOLLEY LATINA La compagine laziale è tra le squadre più in forma del campionato e dopo un inizio di stagione stentato, la società del presidente Falivene ha iniziato la propria rincorsa in classifica dopo aver concluso il girone d’andata al penultimo posto con 11 punti in classifica. Dopo l’esonero di Nacci, e il conseguente arrivo in panchina di un allenatore esperto e vincente come Daniele Bagnoli, Latina sta disputando un ottimo girone di ritorno. Il tecnico ex Sisley Treviso ha ritrovato il miglior Fei (già suo ex discepolo ai tempi della Sisley) e ha potuto contare sulla ritrovata verve di atleti d’esperienza come Sottile e Maruotti. E con Bagnoli in panchina è cresciuto anche il talento bulgaro Penchev. Inoltre, Latina ha potuto finalmente contare sull’importante apporto di un giocatore importante e di grande prospettiva come lo schiacciatore giapponese Hishikawa. Nell’ultimo match casalingo di domenica scorsa, Sottile (ex di turno insieme a Fanuli) e compagni hanno dato filo da torcere a Perugia sfiorando il tie-break. E ora i pontini vorranno dire la loro in questa accesa corsa play-off.

PRECEDENTI ED EX Sono 17 i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore dei pontini avanti 11 vittorie a 6. Nella gara del girone d’andata, Latina si impose al tie-break. Gli ex di turno sono Daniele Sottile (a Vibo nelle stagioni 2004-05 e 2005-06) e Fabio Fanuli (anche per il libero pugliese un biennio a Vibo dal 2010 al 2012).

I probabili sette titolari

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Coach Kantor domenica a Sora ha praticamente fatto ruotare l’intera rosa a disposizione ad eccezione di Rejlek. Oggi pomeriggio il tecnico argentino scioglierà le riserve sulla formazione da schierare. A Sora sono scesi in campo dall’inizio Coscione-Michalovic, Barone-Costa, Barreto Silva-Geiler, Marra libero. Bagnoli, tecnico della Top-Volley Latina, ha puntato su Sottile al palleggio, Fei opposto, Rossi e Gitto al centro, Ishikawa e Maruotti in posto 4, Fanuli libero. Ma il cubano Quintana Guerra e il bulgaro Penchev scalpitano per poter scalzare, rispettivamente, Gitto ed Ishikawa.

GLI ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Matteo Cipolla di Palermo e Alessandro Tanasi di Siracusa

Dove seguire la partita

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv/volley). LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà la differita integrale venerdì 24 febbraio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 20:25 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it.