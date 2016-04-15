Volley Val Gallico alle Finali Provinciali Pallavolo Mista CSI

Finali provinciali di pallavolo mista Csi il 15 e 22 maggio al Pala CSI di Gallina, poi Bari e Montecatini per le fasi successive

Il Campionato Provinciale Pallavolo Mista Csi entra in una fase emozionante e, come non mai, agguerrita.

La Volley Val Gallico dall’alto del suo primo posto in classifica si è qualificata direttamente alle finali Provinciali ed aspetta la vincitrice dei Play Off fra le seguenti contendenti: Volley 4Fun, Pro Volley Rc, Volley Time Rosarno e Stella Rossa Scilla.

Finalmente sono state rese note le date ed è stata sciolta la riserva sui luoghi che accoglieranno le seguenti manifestazioni:

Finali Provinciali Pallavolo Mista Csi Open: 15/05, 22/05 ed eventuale gara tre 29/05, Reggio Calabria, Pala CSI di Gallina.

Finali Interregionali Pallavolo Mista Csi Open: 03-04-05/06, Bari.

Finali Nazionali Pallavolo Mista Csi Open: 6-7-8-9-10/07, Montecatini.

Alle Finali Interregionali parteciperanno le campionesse Regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dalle quali passeranno alle fasi Nazionali ben due squadre che si uniranno alla vincente del triangolare fra Abruzzo-Marche-Umbria, vincente Emilia Romagna, vincente del Triangolare fra Toscana-Liguria-Lazio, vincente fra Friuli V.G.-Trentino A.A.-Veneto, vincente Piemonte e vincente Lombardia.

Gli obbiettivi stagionali del Volley Val Gallico sono molteplici e molto alti, ma la squadra ha tutti i mezzi per perseguirli e per riproporsi come esponente della pallavolo in Calabria ad una manifestazione Interregionale e Nazionale.

Duro ed impervio sarà il percorso fino a Montecatini ma la voglia di rendere ancora una volta la nostra città fiera è la giusta spinta che serve agli atleti della Volley Val Gallico. Gli ostacoli ovviamente bisogna affrontarli uno alla volta ed il primo da superare sulla strada per Montecatini è la Finale Provinciale Pallavolo Csi contro la squadra che nelle prossime settimane vincerà i playoff.

Emozioni vive in tutte le regioni italiane per questi finali di stagione. Grande voglia di incontrare vecchi avversari e grandi amici è il sentimento che anima gli atleti della Pallavolo CSI da nord a sud, con la speranza di confermare o far meglio dell’anno precedente.