Volley Val Gallico alle Finali Provinciali Pallavolo Mista CSI
Finali provinciali di pallavolo mista Csi il 15 e 22 maggio al Pala CSI di Gallina, poi Bari e Montecatini per le fasi successive
15 Aprile 2016 - 07:41 | di Vincenzo Comi
Il Campionato Provinciale Pallavolo Mista Csi entra in una fase emozionante e, come non mai, agguerrita.
La Volley Val Gallico dall’alto del suo primo posto in classifica si è qualificata direttamente alle finali Provinciali ed aspetta la vincitrice dei Play Off fra le seguenti contendenti: Volley 4Fun, Pro Volley Rc, Volley Time Rosarno e Stella Rossa Scilla.
Finalmente sono state rese note le date ed è stata sciolta la riserva sui luoghi che accoglieranno le seguenti manifestazioni:
Finali Provinciali Pallavolo Mista Csi Open: 15/05, 22/05 ed eventuale gara tre 29/05, Reggio Calabria, Pala CSI di Gallina.
Finali Interregionali Pallavolo Mista Csi Open: 03-04-05/06, Bari.
Finali Nazionali Pallavolo Mista Csi Open: 6-7-8-9-10/07, Montecatini.
Alle Finali Interregionali parteciperanno le campionesse Regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dalle quali passeranno alle fasi Nazionali ben due squadre che si uniranno alla vincente del triangolare fra Abruzzo-Marche-Umbria, vincente Emilia Romagna, vincente del Triangolare fra Toscana-Liguria-Lazio, vincente fra Friuli V.G.-Trentino A.A.-Veneto, vincente Piemonte e vincente Lombardia.
Gli obbiettivi stagionali del Volley Val Gallico sono molteplici e molto alti, ma la squadra ha tutti i mezzi per perseguirli e per riproporsi come esponente della pallavolo in Calabria ad una manifestazione Interregionale e Nazionale.
Duro ed impervio sarà il percorso fino a Montecatini ma la voglia di rendere ancora una volta la nostra città fiera è la giusta spinta che serve agli atleti della Volley Val Gallico. Gli ostacoli ovviamente bisogna affrontarli uno alla volta ed il primo da superare sulla strada per Montecatini è la Finale Provinciale Pallavolo Csi contro la squadra che nelle prossime settimane vincerà i playoff.
Emozioni vive in tutte le regioni italiane per questi finali di stagione. Grande voglia di incontrare vecchi avversari e grandi amici è il sentimento che anima gli atleti della Pallavolo CSI da nord a sud, con la speranza di confermare o far meglio dell’anno precedente.
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