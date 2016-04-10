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Volley Val Gallico prima in classifica alla fine della regular season

Sfida tra le prime della classe contro la Volley 4Fun: le protagoniste della gara e il percorso che porta alla finale provinciale con la vincente dei playoff

10 Aprile 2016 - 14:43 | di Federica Geria

Volley Val Gallico, prima in classifica alla fine della regular season

Volley 4Fun Vs Volley Val Gallico 1-3 (17/25,25/23,17/25,21/25)

La Volley Val Gallico si conferma prima in classifica alla fine della “regular season”.
Partita emozionante è stata quella di sabato sera fra le prime della classe. La Volley Val Gallico era scesa in campo con la piena consapevolezza dei propri mezzi, nonostante l’assenza di Fernando Centonze, e tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta a 3-2 subita contro la stessa Volley 4Fun nel girone di andata.
Vittoria dovuta alla grande prestazione di squadra in ricezione e difesa ma soprattutto dovuta alla stellare prestazione di Davide Barillá che con Andrea Surace ha messo appunto veloci al centro alle quali muro e difesa avversaria poco hanno potuto ed ancora alle efficaci battute del capitano Stefania Arecchi e del posto 4 Nicoletta Panzera.
Sicuramente in casa Volley 4Fun si è fatta sentire la mancanza del palleggiatore Marco Pugliatti, le cui qualità in palleggio e battuta avevano messo in estrema difficoltà la Val Gallico nella partita di andata.
Ora si apre un’altra importante fase del Campionato ovvero i Playoff ai quali la Volley Val Gallico non parteciperà aspettando la loro fine e con questa il primo classificato, per poi sfidarlo in finale provinciale.
In bocca al lupo a tutti i contendenti.

Volley Val Gallico, oggi gioisci ma domani si torna a lottare per i nostri obiettivi!

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