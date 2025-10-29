Volo Reggio-Roma e date cancellate, i chiarimenti di Ita: ‘Scelta momentanea’

Taglio momentaneo o definitivo? I toni della compagnia aerea sono rassicuranti

Il volo Reggio Calabria – Roma ha subìto alcune modifiche. In particolare sono state cancellate le date 1-8-15-24-29 per l’arrivo serale da Roma e quindi anche le date 2-9-16-25-30 novembre in partenza la mattina da Reggio.

Diversi gli interventi di numerosi cittadini che tramite i social hanno manifestato il proprio disagio nonchè le proprie preoccupazioni. Anche il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, attraverso una nota ha dichiarato:

“Smantellamento progressivo frutto di scelte di Sacal e Regione?”.

Nonostante l’incremento dei voli, grazie all’arrivo di Ryanair, lo sviluppo dello scalo del ‘T. Minniti’ e i numerosissimi turisti in riva allo Stretto, il sindaco ha criticato la strategia della Regione Calabria e del Governo Occhiuto.

Leggi anche

Ma a chiarire i motivi della cancellazione di alcuni voli, è la stessa compagnia Ita che in una nota spiega:

«Nessun disimpegno i motivi che hanno portato a sopprimere 5 rotazioni di voli night-stop sono di carattere operativo», spiegano da ITA.

La decisione, secondo quanto si apprende sarebbe solo di carattere tecnico.

“Si tratta di una cancellazione spot momentanea, legata alla manutenzione dei mezzi. L’operazione riguarda il fine settimana, quindi il volo di sabato sera e di domenica mattina, proprio con l’intenzione di generare il minimo disagio per l’utenza”.

I toni rassicuranti dunque di ITA dovrebbero spegnere le polemiche nate nelle ultime ore. Vedremo in futuro se la compagnia aerea riposizionerà il volo Reggio-Roma come prima e quindi se sarà solo un taglio momentaneo o se invece il taglio sarà, speriamo di no, definitivo.