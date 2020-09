Comunali Reggio, M5S e civici: chi ce l'ha fatta e chi no

Adesso che i giochi sono (quasi) chiusi, si va delineando quello che dovrebbe essere il prossimo Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Le liste dei big, centrosinistra e centrodestra stanno già facendo i conti con i seggi di palazzo San Giorgio. Movimento 5 Stelle e liste civiche, invece, che risultati hanno ottenuto?

Di seguito i dati relativi ai voti di M5S e candidati civici*

*i dati verranno aggiornati a breve. Nonostante la chiusura dei seggi, dal sito del Ministero risultano i voti di 215 sezioni di 218.

Angela Marcianò

Subito dopo Giuseppe Falcomatà e Antonino Minicuci la terza classificata alla poltrona di sindaco è stata Angela Marcianò. La candidata di estrazione popolare che si è rifiutata di aderire a qualsiasi partito ha condotto, senz'altro, un'estenuante campagna elettorale. Partita per ultima, rispetto agli avversari, la professoressa ha saputo conquistare il cuore di molti reggini che hanno visto in lei l'alternativa ai 'classici' politici: 12.889 voti, 13,88%.

PER REGGIO CITTÀ METROPOLITANA

2.939 voti

3,26%

IDENTITÀ REGGINA

1.411 voti

1,57%

IN MARCIA

765 voti

0,85%

FIAMMA TRICOLORE

714 voti

0,79%

Totale liste

5.829 voti

6,47%.

Saverio Pazzano

Quarto classificato di questa tornata elettorale a Reggio Calabria è Saverio Pazzano. Il primo fra tutti a credere nella città e nella necessità di cambiare le cose. Era partito già lo scorso anno con una campagna elettorale strada per strada e casa per casa. Il suo impegno è stato premiato dai cittadini.

LA STRADA

3.909 voti

4,34%

RIABITARE REGGIO

505 voti

0,56%

Totale liste

4.414

4,90

Sergio Klaus Mariotti detto Klaus Davi

Il massmediologo con la passione per la Calabria, in particolare Reggio, rischia di non entrare in Consiglio Comunale. Già nella giornata di ieri Davi aveva denunciato l'annullamento di diverse schede a suo favore, ed ora, se tutto dovesse rimanere com'è il giornalista non riuscirebbe ad accedere a palazzo San Giorgio per non aver superato lo sbarramento del 3%.

Davi ha collezionato complessivamento 4.308 voti, 4,64%.

KLAUS DAVI PER REGGIO

2.684 voti

2,98%.

Fabio Foti

Il candidato sindaco espressione del Movimento 5 Stelle ha raccolto 2.237 voti, 2,41%.

MOVIMENTO 5 STELLE

1.841

2,04

Maria Laura Tortorella

PATTO CIVICO

584 voti

0,65%

Fabio Putortì

MITI UNIONE DEL SUD

531 voti

0,59%

Giuseppe Siclari

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

147 voti

0,16%

*GLI ATTI DELLE SEZIONI MANCANTI DEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA SONO STATI INVIATI ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI