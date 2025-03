Pubblicato il bando per aderire al Voucher a fondo perduto per le PMI in Calabria

Il Voucher per la Transizione Digitale offre alle PMI calabresi un’ampia gamma di strumenti per migliorare la propria competitività e affrontare con successo le sfide del mercato digitale

E’ stato pubblicato ufficialmente il bando per il Voucher per la Transizione Digitale, un’importante iniziativa istituita dalla Regione Calabria che mira a sostenere le PMI calabresi nel loro percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Il voucher offrirà alle imprese l’opportunità di accedere a fondi per aggiornare le proprie infrastrutture tecnologiche, adottando soluzioni avanzate in ambito ICT, cybersecurity, digital marketing, e-commerce e molto altro. Questa misura si inserisce nell’impegno della Regione Calabria per rafforzare la competitività e la resilienza delle imprese del territorio.

Le aziende calabresi devono assolutamente uscire dal torpore legato alle difficoltà del territorio in cui operano e cogliere le opportunità che la Regione Calabria ha messo a disposizione per supportare le piccole e medie imprese nel loro processo di adattamento alle sfide del mercato globale.

Purtroppo, sostiene il Presidente del Polo Digitale Calabria, Emilio De Rango, da quando il bando per il Voucher per la Transizione Digitale è stato annunciato in pre-informativa, non abbiamo riscontrato un grande interesse verso questa iniziativa.

Molti imprenditori si mostrano sfiduciati nei confronti delle iniziative portate avanti dalla Regione Calabria, convinti che esse non siano adeguate ai loro contesti aziendali. Questa diffidenza è stata confermata anche dalle numerose imprese con cui abbiamo parlato, tutte con la stessa scetticità nell’approcciarsi al bando.

Tuttavia, credo fermamente che sia il momento di affrontare le sfide con determinazione e di cogliere le opportunità che il contesto attuale ci offre. Il Voucher per la Transizione Digitale, come sottolineato dal Presidente De Rango, rappresenta una possibilità unica per le PMI che desiderano adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche alle innovazioni del settore, migliorare la competitività e affrontare con successo le sfide del mercato. È un’opportunità che non può essere ignorata, in quanto offre strumenti concreti per colmare il divario digitale e potenziare il futuro delle imprese.

L’appello va ancora una volta a quegli imprenditori che, timorosi, si rifiutano di affrontare il cambiamento, pensando che si tratti dell’ennesimo “bluff” della Regione. Ma non è così. Un altro motivo di sfiducia risiede nel fatto che, una volta ottenuto il finanziamento, l’impresa deve anticipare l’intero importo complessivo del progetto, per poi essere rimborsata solo a progetto completato.

Questo aspetto, comprensibilmente, spaventa molti, ma va sottolineato che questa modalità è comune in molti bandi regionali e nazionali, e che l’impresa, se ben orientata, può usufruire di strumenti finanziari per gestire questa tempistica.

Tuttavia, è fondamentale riconoscere che questa volta è diverso. Il Dipartimento della Transizione Digitale ha già annunciato che è pronto a rifinanziare il bando, il che dimostra un impegno continuo e concreto a supportare le imprese nel loro processo di digitalizzazione.

La Regione non solo sta dando l’opportunità di accedere ai fondi, ma sta anche garantendo continuità e serietà nel programma, affinché le imprese possano affrontare con maggiore tranquillità il percorso verso l’innovazione.

Il Voucher per la Transizione Digitale offre alle PMI calabresi un’ampia gamma di strumenti per migliorare la propria competitività e affrontare con successo le sfide del mercato digitale.

Obiettivo dell’Avviso

L’obiettivo dell’avviso è quello di aumentare l’efficienza e la competitività delle PMI calabresi, sostenendo progetti che promuovano soluzioni digitali diffuse e trasversali su tutto il territorio regionale.

Il voucher è destinato a sostenere investimenti in:

Digital Workplace : Acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (Digital Workplace), nel limite massimo di una Digital Workplace per ogni dipendente

Digital Commerce & Engagement : Adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement, in funzione della dimensione della PMI Beneficiaria – Piattaforme di e-commerce e strumenti di digital marketing

Adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement, in funzione della dimensione della PMI Beneficiaria – Piattaforme di e-commerce e strumenti di digital marketing Cloud Computing : Migrazione dell’infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati in cloud pubblico (Cloud Computing).

Cyber Security : Adozione di nuovi sistemi di Cyber Security per proteggere i dati aziendali

Destinatari

Il voucher è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Calabria, che desiderano intraprendere un processo di trasformazione digitale.

Contributo Concedibile

Il contributo a fondo perduto riconosciuto alle PMI varia in base alla dimensione dell’impresa:

Micro Impresa : fino a 50.000,00 euro

: fino a Piccola Impresa : fino a 100.000,00 euro

: fino a Media Impresa: fino a 150.000,00 euro

Dotazione Finanziaria

Il bando dispone di una dotazione complessiva pari a 5.000.000,00 euro, distribuita tra le PMI richiedenti.

Modalità di Presentazione della Domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line a partire dalle ore 9.00 del 17/04/2025, mediante la piattaforma raggiungibile al

link: https://documentale.regione.calabria.it/portale/



Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma che sarà resa disponibile. La partecipazione potrà avvenire a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURC.

Valutazione delle Domande

Le richieste saranno esaminate secondo due principali fasi: