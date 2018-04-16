Durante il Consiglio Comunale di questa mattina il Sindaco Giuseppe Falcomatà, a margine del discorso e prima dell’approvazione di bilancio ha dichiarato:

“Basta dire che abbiamo cestinato il progetto del Waterfront, il progetto esiste ed è dentro gli uffici comunali tuttavia le nostre priorità adesso sono altre. Le opere extra come il Waterfront fanno parte del decreto Reggio. Il progetto per adesso può aspettare perchè non ci piacciono cattedrali nel deserto. Dobbiamo cercare prima di costruire le fondamenta, cosa che stiamo cercando di fare quotidianamente. Quando ci saranno le condizioni penseremo al progetto di Zaha Hadid“.