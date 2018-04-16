Waterfront Zaha Hadid, Falcomatà: ‘Il progetto esiste, ma adesso sono altre le priorità’
Durante il Consiglio comunale il sindaco Falcomatà precisa che il progetto del Waterfront esiste ed è negli uffici, ma ora le priorità sono altre
16 Aprile 2018 - 13:55 | di Domenico Suraci
Durante il Consiglio Comunale di questa mattina il Sindaco Giuseppe Falcomatà, a margine del discorso e prima dell’approvazione di bilancio ha dichiarato:
“Basta dire che abbiamo cestinato il progetto del Waterfront, il progetto esiste ed è dentro gli uffici comunali tuttavia le nostre priorità adesso sono altre. Le opere extra come il Waterfront fanno parte del decreto Reggio. Il progetto per adesso può aspettare perchè non ci piacciono cattedrali nel deserto. Dobbiamo cercare prima di costruire le fondamenta, cosa che stiamo cercando di fare quotidianamente. Quando ci saranno le condizioni penseremo al progetto di Zaha Hadid“.
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