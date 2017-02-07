Week end a San Valentino? Ecco alcuni consigli
Dieci mete per trascorrere un week end romantico: dalle città d'arte alle terme, fino alla natura della Sila
07 Febbraio 2017 - 10:20 | di Vincenzo Comi
di Marco Agostino – Se a San Valentino non volete più regalare scatole di cioccolatini, fiori ed altri regali scontati… regalate e regalatevi un viaggio.
Un viaggio al posto dei regali
E’ l’occasione per celebrare nel migliore dei modi questo giorno.
Un viaggio per passare qualche giorno romantico in una città meravigliosa, un soggiorno alle terme nel totale relax per rigenerarsi o una vacanza a contatto con la natura. Scegliete il vostro viaggio e create la giusta atmosfera.
Le dieci mete per il week end
Di seguito le 10 mete per il week end di San Valentino:
- Venezia. Probabilmente in pool position come meta ideale per progettare una fuga d’amore. Sicuramente non può mancare un tour romantico e culturale sulla gondola, ammirare un tramonto meraviglioso lungo il ponte dei Sospiri. Un ristorante romantico per una cena a lume di candele.
- Firenze. Per un week end senza tempo immersi nella città della cultura, non possono mancare le passeggiate poetiche tra chiese, palazzi, musei e ponti, in questa città che fa suscitare grandi emozioni. Potrete scegliere cosa visitare tra le innumerevoli attrazioni. Ma sicuramente dovete prenotare una cena romantica in qualche ristorante tipico.
- Courmayeur. Per un San Valentino divertente e fantastico sicuramente Courmayeur è una delle mete ideali. Qui c’è un’atmosfera davvero speciale, in effetti ogni anno questo paese si veste di romanticismo per l’occasione ed accoglie tutti con eventi e manifestazioni. La “settimana del cuore” dove boutique, locali e botteghe varie addobbano le vetrine e propongono omaggi e sorprese per gli innamorati. La gastronomia in questa località è eccezionale e gli alberghi sono impeccabili dotati di ogni sorte di comfort.
- Abano Terme. Un San Valentino all’insegna del relax e benessere più totale. Prenotate un hotel con un percorso benessere che vi possa rigenerare. Godendovi il relax e creando un’atmosfera magnifica, immergendo anima e corpo.
- Siena. Trascorrere un sensazionale San Valentino con un suggestivo pacchetto prenotando il vostro week end in un accogliente agriturismo, tipici di questa zona.
- Gargano. Per un sapore d’altri tempi recatevi nel Gargano. Nel centro storico c’è un vico così stretto ribattezzato come il Vico del Bacio, una sosta quasi obbligatoria per gli innamorati.
- Roma. Per le coppie d’altri tempi e sognatori prenotate un castello fuori Roma con una cena romantica forse troppo da vivere come il racconto di una favola. Dormire in un’antica dimora creando un’atmosfera imperiale.
- Genova. Per le coppie che amano gli animali, per quanto può sembrare strano all’acquario di Genova si crea anche un’atmosfera romantica. Il tutto preparato apposta per gli innamorati con un drink iniziale di benvenuto, una visita speciale all’acquario e subito dopo una cena a lume di candele.
- Verona. La città di Romeo e Giulietta, il San Valentino si festeggia in Piazza Brà con lo speciale evento, il Verona in Love. Una Festa di San Valentino molto suggestiva nel centro storico della città. Un evento atteso, consacrata al mito di Romeo e Giulietta e al tema dell’amore ed ha già riscosso un grande successo nelle passate edizioni. Inoltre sono innumerevole le attrazioni in questa città.
- Sila. Per chi è alla ricerca di qualcosa di semplice o forse di speciale, la Sila potrebbe essere un piccolo o un grande viaggio, prenotando una baita o un hotel tipico montano con caminetto e jacuzzi. Il relax che si mescola col romanticismo.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie