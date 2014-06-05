‘Winè’: il nuovo tormentone dell’estate, girato a Tropea. Ascoltalo adesso!

Il video del nuovo singolo del dj Giulio Silvestri, girato tra la spiaggia di Tropea e la discoteca Life, sta raggiungendo le 20mila visualizzazioni

-di Laura Maria Tavella. E’ il nuovo tormentone dell’estate 2014: il video di Winè, il nuovo singolo del produttore dj Giulio Silvestri. “Winè” è il singolo che anticipa il lavoro discografico la cui uscita è prevista per il 9 giugno, con la “Dissonanze records”, la nuova etichetta indipendente che ha sede in Calabria Il video della canzone, girato interamente tra la spiaggia di Tropea e la discoteca Life, che si appresta a diventare il nuovo tormentone dell’estate sta raggiungendo le 20mila visualizzazioni, classificandosi come uno dei più amati tormentoni estivi.

Il videoclip della canzone, firmato da Deucis Sensa, con la coreografia di Manolito Coquelin e Pasquale Molinaro alla fisarmonica, vede anche la partecipazione di Soldat Jahman, artista latino kreyol di fama internazionale nel mondo della Zumba.

Ascoltiamo assieme il video di Winè!