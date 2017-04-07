Workshop formativo gratuito ‘Strumenti per fare impresa’

È in programma il prossimo lunedì 10 aprile, inizio ore 15, presso la sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), il workshop formativo gratuito dal titolo ‘Strumenti per fare impresa’, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria tramite il suo sportello di assistenza nuove imprese ‘ImprendiReggioCalabria’ e dalla sezione territoriale Terziario innovativo. Nell’ambito della stessa iniziativa, inoltre, si svolgerà la presentazione dell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab.

L’evento, che sarà coordinato da Antonio Riccio, territorial stakeholder Region Sud Unicredit, si aprirà con i saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea, del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Reggio Calabria, Samuele Furfaro e del presidente dell’Ordine dei commercialisti di Reggio Calabria, Stefano Poeta. La presentazione del programma del workshop sarà invece affidata ad Angelo Marra, referente territoriale sezione Terziario innovativo Unindustria Calabria.

A seguire l’apertura dei lavori caratterizzata dalla sessione formativa e dalle testimonianze di imprenditori ed esperti.