XIV Marcia della Pace “Giovani in cammino per una Santità possibile”

Sabato 1 Novembre 2014, come da tradizione ormai decennale, la Parrocchia Maria SS. Assunta di Armo, l’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., la Cooperativa Agricola “Comunità S. Arsenio di Armo”, con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria della Cattolica dei Greci, organizzano la XIV edizione della Marcia della Pace “Giovani in cammino per una santità possibile”.L’evento vuole essere un’occasione di incontro per i giovani della città di Reggio Calabria al fine di confrontarsi su alcune tematiche rilevanti, attraverso la particolare modalità della “marcia”, ovvero una passeggiata fra le meravigliose colline che costeggiano le frazioni di Armo e Aretina, con momenti di sosta e riflessione per affrontare la tematica che quest’anno sarà “STORIE DI (STRA)ORDINARIA CREATIVITÁ”. Il programma è il seguente:8.30 Appuntamento in Piazza Fontana ad Armo9.00 Marcia verso la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Aretina10.00 S. Messa11.15 Conferenza sul tema “Storie di (stra)ordinaria creatività”12.30 In cammino verso la grotta di Sant’Arsenio13.30 Pranzo15.00 Attività ricreative16.00 Momenti di musica – live band17.30 Fiaccolata18.00 Conclusione della marcia con preghiera finale nella Chiesa Maria SS. Assunta di Armo In seguito alla S. Messa, la tavola rotonda dal titolo “Storie di (stra)ordinaria creatività” vedrà la partecipazione del dott. Angelo Marra, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria della Provincia di Reggio Calabria, amministratore dell’azienda AMMEGA.IT, nata con l’obiettivo di creare prodotti e sistemi di comunicazione d’impresa ed istituzionali per le nuove tecnologie; l’ing. Menia Cutrupi, che racconterà la sua esperienza, condivisa con altre tre amiche, di organizzatrice di eventi al fine di stimolare la convivialità e l’aggregazione, realizzati attraverso l’associazione “Amiche di Mammamenia”, che ha come scopo la promozione della contaminazione e la realizzazione di sogni, idee e progetti; e il sig. Carlo Chiantella, che renderà una testimonianza della sua esperienza di impresa nell’ambito della lavorazione del legno e della modalità con cui mette a servizio dei giovani la sua competenza.

Le associazioni e le parrocchie organizzatrici vogliono testimoniare, attraverso la metafora dei giovani in cammino e gli interventi che arricchiranno la mattinata, la volontà di cambiamento, offrendo ai giovani stessi, protagonisti della giornata, l’occasione di confronto, di ascolto di testimonianze, di stimolo a crescere in una cultura di sviluppo delle proprie risorse al fine di diventare, a loro volta, promotori di eccellenza ed accompagnare i più piccoli verso una “santità possibile”.