Yairaiha Onlus: ‘Inviate le prime 35.000 firme contro l’ergastolo ostativo’

L’ Associazione Yairaiha Onlus comunica che sono state inviate le prime 35.000 firme contro l’ergastolo ostativo, indirizzate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Da quasi un mese i detenuti delle carceri di Catanzaro, Saluzzo, Rossano, Vibo, Sulmona, Bologna, Terni, Voghera, Milano Opera, Parma, Paola e tantissimi altri di cui, purtroppo, non abbiamo conferme dirette, sono in sciopero per chiedere la cancellazione dell’ ergastolo ostativo.

Quella condanna che non permette di sperare a meno che non metti un altro uomo al posto tuo. Giuridicamente è incostituzionale (ed è ormai sancito da centinaia di sentenze), umanamente è tortura. Lo sciopero andrà avanti fino a che il Ministro Orlando non si pronuncerà pubblicamente.

Tutti sono favorevoli al superamento dell’ ostativita’ ma le raccomandazioni fatte dai vari organi istituzionali giacciono inascoltate, così come questa mobilitazione. Nel silenzio più assoluto migliaia di detenuti stanno lottando per avere la speranza del futuro. Uno Stato di diritto non si vendica e l’ ergastolo ostativo è solo vendetta. La lotta continua, non lasciamoli soli.

La petizione e il sostegno allo sciopero dei detenuti ha visto l’adesione anche di associazioni e organizzazioni tra cui: l’Unione delle camere Penali Italiane, L’associazione Forense “Mobilitazione generale degli avvocati”, la Camere Penali di Cosenza, Milano e Reggio Calabria, l’Osservatorio carcere delle Camere Penali, i Cobas, Rifondazione Comunista, L’Associazione Yairaiha Onlus di Cosenza, l’Osservatorio sulla Repressione, il movimento disoccupati Calabresi, il Frantoio delle idee di Cinquefrondi, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, il sindaco di Cinquefronti Michele Conia, l’associazione culturale “Rinascita per Cinquefronti”, l’associazione “il viandante” di Roma, l’associazione “Lav Romanò”, l’associazione “Fuori dall’Ombra”, il Cpoa Rialzo di Cosenza, il Csoa Angelina Cartella di Reggio Calabria.

Associazione Yairaiha Onlus