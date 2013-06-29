Yeezus, l’attesissimo nuovo album di Kaney West!

di Giacomo Fava. Lodato ed amato dalla critica, distrutto e bocciato dai fans.

Il sesto e nuovo album di Kanye West presenta pareri molto contrastanti.

Kanye è cresciuto artisticamente , vuole distaccarsi dagli altri rapper definiti da lui “ancora liceali”e vuole farlo con questo album innovativo ,più Hip-Hop e molto sperimentale.

Una tracklist di soli dieci brani

Tracklist da appena 10 brani,ottime idee,bei progetti ma lyrics non molto all’altezza e soprattutto troppo autotune (autotunedappertutto!).Suoni crudi e minimali sono alla base del disco che combina molto del sound acid anni 80 con l’elettronica e un rap alquanto primitivo.

Infatti al contrario degli scorsi album in cui si è speso molto tempo in studio sulle canzoni, Yeezus è stato descritto dagli addetti ai lavori come “The fastest record we ever made” .Di spessore la collaborazione col producer Rick Rubin, considerato “il più grande produttore degli ultimi 20 anni” che ha sfornato successi in tutti i generi ( Beastie Boys,Run-Dmc,Metallica,AC/DC,Aerosmith,Mick Jagger,Land Del Rey e molti altri.) e chissà che non lo faccia pure con Mr.West!

Apprezzabili a mio parere Black Skinhead prodotta dai Daft Punk, New Slaves, Hold my Liquor eBound 2 mentre le altre tracce sfidano la pazienza degli ascoltatori più esigenti e meno comprensivi.

Il singolo I am a God

Curioso il singolo “I am a God” che presenta un featuring con nientepopodimeno che ..Nostro Signore !La canzone sarebbe un dialogo con Dio , ma il rapper cristiano non vuole mancare di rispetto a Gesù che afferma essere “ad un livello solo un po più alto del suo”. Comunque un album nuovo e completamente diverso da quelli a cui ci aveva abituati Kanye, che può piacere o meno ma del quale va apprezzato il coraggio di proporre qualcosa di innovativo e diverso dalle classiche hit commerciali consapevole del rischio di fare un bel flop.

Una sfida che sembra aver vinto leggendo le recensioni positive che sta raccogliendo ovunque se non si considera però la delusione che aleggia tra i molti fan. Kanye West In un intervista recente si è definito “La più grande Rockstar vivente come lo è stato ai tempi Jimi Hendrix”..parole forse esagerate? ..per scoprirlo basta ascoltare l’album !