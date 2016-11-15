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Zero Assoluto, il video di ‘Il ricordo che lascio’ girato interamente in Calabria – VIDEO

Uscito il videoclip del nuovo singolo del duo, con la regia di Giacomo Triglia: sullo sfondo Cosenza e il suo centro storico

15 Novembre 2016 - 16:45 | di Pasquale Romano

Zero Assoluto, immagine collegata al videoclip de Il ricordo che lascio girato a Cosenza

Il ricordo che lascio è il nuovo singolo degli Zero Assoluto, il cui videoclip ufficiale è uscito ieri. Le riprese del video, sotto la regia di Giacomo Triglia, sono state effettuate in Calabria, tra Cosenza e Rende.
Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, meglio conosciuti come gli Zero Assoluto, hanno appena pubblicato un nuovo album, ‘Di me e di te’, prodotto da Gaetano Puglisi e Massimo Levantini per Fonti Sonore e distribuito da Warner Music.

Nel videoclip di ‘Il ricordo che lascio’ c’è Cosenza sullo sfondo, da corso Mazzini al Castello Normanno-Svevo, ci sono le vie del centro storico ed il cinema Andromeda River. Il brano è scritto dagli stessi Zero Assoluto insieme a Fortunato Zampaglione e Saverio Grandi ed è uscito nelle radio lo scorso 17 ottobre.

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