Zerocalcare a Reggio Calabria per presentare Kobane Calling

Il 13 gennaio Zerocalcare sarà a Reggio Calabria per la presentazione del suo ultimo libro: Kobane Calling. L’iniziativa, promossa dal Co.S.Mi. (Comitato Solidarietà Migranti), dal c.s.o.a. Angelina Cartella e dal c.s.c. Nuvola Rossa, si terrà a partire dalle ore 18.00 presso la Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella.

Zerocalcare, al secolo Michele Rech, è uno dei più apprezzati e conosciuti fumettisti italiani. Le sue tavole sono un concentrato di autoironia e citazioni di ogni tipo, attraversate dall’immancabile Armadillo, personificazione della coscienza dell’autore.

Kobane Calling, tra i dieci libri più venduti nel 2016 su Amazon Italia, è la testimonianza a fumetti di un viaggio nei luoghi e tra le popolazioni strette tra la resistenza all’ISIS e un progetto rivoluzionario di liberazione politica, sociale e culturale. Tre viaggi, Turchia, Iraq, Siria, Kurdistan come i telegiornali non li raccontano. Le macerie di Kobane e un popolo intero in guerra per difendere il proprio diritto ad esistere, proteggendo labili confini la cui esistenza non è sancita da nessun atlante geografico.

Zerocalcare ci racconta, con sguardo lucido e solo a tratti ironico, una delle più importanti battaglie per la libertà silenziosamente in corso nel mondo. Un libro importante, difficile da inquadrare in poche parole, che raccoglie le due storie già apparse su Internazionale e duecento pagine inedite del diario dei viaggi in Rojava, la regione che i curdi stanno cercando di trasformare in un’utopia democratica senza uguali in Medio Oriente e forse al mondo.