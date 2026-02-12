Zes Unica, CNA Calabria: ‘Ora un piano straordinario per attrarre investimenti’

È l’invito del presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari alla Regione Calabria a seguito dell’annuncio della Regione Sicilia di un intervento straordinario per irrobustire le opportunità della Zes.

Ecco perché il presidente CNA Calabria si rivolte al presidente Occhiuto:

“Le nostre imprese stanno investendo, esportano, innovano e competono sui mercati internazionali. Hanno bisogno di un contesto che le sostenga con strumenti chiari, veloci e competitivi. Una Zes rafforzata significa più investimenti privati, più occupazione e maggiore attrattività per il territorio. Significa sostenere la manifattura, il contract, l’innovazione tecnologica e le filiere dell’export. Significa, soprattutto, dare un segnale chiaro: la Calabria è una terra dove conviene investire. Le imprese – tiene a sottolineare il presidente – non chiedono assistenza, chiedono condizioni competitive. Chiedono tempi certi e politiche industriali che accompagnino la crescita. CNA Calabria è pronta a collaborare con la Regione per costruire un percorso condiviso, mettendo a disposizione dati, proposte e visione”.