Zucchero is back: album ‘controcorrente’ nel 2016!
Il bluesman emiliano annuncia un disco registrato a New Orleans e dieci serate all'Arena di Verona: tornerà alle radici di Oro Incenso & Birra
20 Novembre 2015 - 10:05 | di Vincenzo Comi
di Antonio Cormaci – Un digiuno durato mesi, ma alla fine è tornato! Zucchero, roccia del blues made in Italy, tornerà nel 2016, in studio e dal vivo, con un album ed una serie di concerti da urlo all’Arena di Verona ed in Europa. Ad annunciarlo è lui stesso, in una conferenza stampa, con la sua solita verve ed una tuba appartenuta ad uno degli attori della pellicola “Gangs of New York”.
Le parole di Zucchero sul nuovo disco
“Il lavoro più difficile è quello di fare un cd a 60 anni non seguendo le mode né l’orientamento delle radio. Fra pochi giorni volerò a New Orleans per registrare le canzoni del disco nuovo che uscirà a maggio 2016 e avrà tre super produttori americani. Lavoro da un anno al cd e per adesso sono arrivato a 25 brani ma l’idea è di scendere a 17 anche se sono sicuro che toglierò ancora qualcosa. Non amo molto i dischi con tante canzoni perciò miro a 10 inediti e voglio ci sia una sonorità piena, divertente, oserei dire orgogliosamente sana. Anche esteticamente ho voglia di tornare alle radici di Oro Incenso & Birra e al blues che è rimasto l’unico genere, insieme al rap, dove gli artisti possono esprimere concetti controcorrente. La melassa pop nella quale nuotiamo è inascoltabile. Il mio amico Guccini dice che c’è un sacco di musica inutile in giro. Se mi passate la metafora la discografia ci sta facendo mangiare dei panini alla m… ai quali ci stiamo abituando purtroppo”.
Diretto, incisivo ma misterioso su titolo e tematiche dei brani. Il nulla. Si sospetta, conoscendo la caratura delle produzioni di Zucchero, grandi collaborazioni ma per ciò che concerne nome e tracklist, ancora niente. Si sa solo la data di pubblicazione, maggio del 2016 e la voglia di un ritorno alle origini.
I dieci concerti all’Arena di Verona
Altra certezza sono le date dei 10 live davanti al pubblico dell’Arena di Verona: dal 16 al 28 settembre, dieci serate di grande musica in una città, Verona, che diventerà sua. Infatti, oltre alle serate, vi saranno una serie di altri eventi, come una mostra interamente dedicatagli ed altri live set per le vie della città venete, con artisti di strada impegnati nella interpretazione dei brani più significativi dell’artista emiliano.
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