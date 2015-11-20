Zucchero is back: album ‘controcorrente’ nel 2016!

di Antonio Cormaci – Un digiuno durato mesi, ma alla fine è tornato! Zucchero, roccia del blues made in Italy, tornerà nel 2016, in studio e dal vivo, con un album ed una serie di concerti da urlo all’Arena di Verona ed in Europa. Ad annunciarlo è lui stesso, in una conferenza stampa, con la sua solita verve ed una tuba appartenuta ad uno degli attori della pellicola “Gangs of New York”.

“Il lavoro più difficile è quello di fare un cd a 60 anni non seguendo le mode né l’orientamento delle radio. Fra pochi giorni volerò a New Orleans per registrare le canzoni del disco nuovo che uscirà a maggio 2016 e avrà tre super produttori americani. Lavoro da un anno al cd e per adesso sono arrivato a 25 brani ma l’idea è di scendere a 17 anche se sono sicuro che toglierò ancora qualcosa. Non amo molto i dischi con tante canzoni perciò miro a 10 inediti e voglio ci sia una sonorità piena, divertente, oserei dire orgogliosamente sana. Anche esteticamente ho voglia di tornare alle radici di Oro Incenso & Birra e al blues che è rimasto l’unico genere, insieme al rap, dove gli artisti possono esprimere concetti controcorrente. La melassa pop nella quale nuotiamo è inascoltabile. Il mio amico Guccini dice che c’è un sacco di musica inutile in giro. Se mi passate la metafora la discografia ci sta facendo mangiare dei panini alla m… ai quali ci stiamo abituando purtroppo”.