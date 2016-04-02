’10 domande’. Ospite di Massimo Calabrò, l’avvocato Aurelio Chizzoniti

Mai banale, appassionato e combattivo con le sue classiche citazioni latine. Aurelio Chizzoniti, avvocato penalista, già assessore e consigliere regionale e presidente del Consiglio comunale di Reggio per quasi in decennio, è stato ospite della nona puntata di “10 Domande”, la trasmissione in onda su Reggio Tv, canale 14, ideata e condotta dal giornalista Massimo Calabrò.

Dalle problematiche dello scalo reggino, con i consigli dell’avvocato per far uscire dall’isolamento l’aeroporto dello stretto (“dovrebbe diventare la terza pista dello scalo di Catania”), alle valutazioni sull’attuale amministrazione comunale e regionale. Per Chizzoniti, parlando di politica cittadina, è stato un errore non coinvolgere nell’attuale esecutivo comunale i consiglieri che hanno già avuto esperienze politico amministrative.

Nel corso della puntata si è parlato anche di Reggina, sua l’idea della cittadinanza onoraria alla squadra che ottenne la miracolosa salvezza nel 2007 con Mazzarri. Chizzoniti si è anche commosso nel ricordare gli ex calciatori della gloriosa Pro Pellaro.

La trasmissione andrà in onda sabato alle ore 12,30 con repliche domenica alle 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.