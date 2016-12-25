10 modi per riciclare la carta dei regali di Natale

Il Natale è arrivato e, oltre ai doni ricevuti, è molto probabile che vi ritroviate in casa anche della carta da regalo usata di cui non sapete bene cosa fare.

E adesso, come smaltirla?

Quando la carta non si può riutilizzare

Se per quella strappata, rovinata o inutilizzabile non resta che la raccolta differenziata, è giusto e doveroso recuperare la carta usata ma ancora in buone condizioni.

La prima possibilità cha abbiamo è di conservarla con cura per le ricorrenze future.

Dieci idee di riciclo creativo

Altrimenti, nel caso abbiate voglia di cimentarvi in qualcosa di più originale, ecco alcuni piccoli suggerimenti di riciclo creativo:

1) la carta da regalo si presta moltissimo ad ornare bigliettini e cartoline in cartoncino: potete provare a decorarlo con ritagli colorati di forme e dimensioni diverse.

2) decorare e rendere speciale una comunissima cornice in legno o cartone. Potete rivestirla in modo omogeneo oppure decorare la sua superficie con dei ritagli,

3) foderare e rendere meno anonime le scatole di cartone portaindumenti e portaoggetti che tenete impilate in qualche angolo della vostra camera. E, con la stessa procedura, potete rivestire le mensole, i ripiani e i cassetti interni del vostro armadio.

4) trasformare un contenitore destinato ad essere gettato via in qualcosa di divertente e durevole.

Prendete, ad esempio, una scatola di legumi o di pomodori pelati svuotata, pulitela bene e poi rivestitela con la carta: otterrete un comodo e utilissimo portapenne da scrivania.

5)rivestire di carta regalo i tappi dei contenitori in vetro per realizzare dei colorati portaoggetti.

6) realizzare maschere in cartapesta: il Carnevale si avvicina…

7) utilizzare i ritagli di carta per riempire e imbottire cestini, pacchi e confezioni, al posto dei soliti imballaggi.

8) rivestire paralumi, lampadari e lampade da tavolo,

9) realizzare il vostro collage personalizzato direttamente su tela, creando un piccolo quadro da appendere in salotto e da mostrare agli amici.

10) realizzare la calza della befana con la carta avanzata dai regali di Natale: basterà dare alla carta la forma di una grande calza e applicare un bordo di nastro all’estremità superiore.

Insomma, le possibilità sono decisamente tante, non vi resta che dare libero sfogo alla vostra creatività!