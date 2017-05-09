100° Giro d’Italia, protagonisti anche i detenuti del carcere di Arghillà

Anche i detenuti del carcere di Arghillà danno una mano per rendere la nostra Città più pulita ed accogliente in occasione del 100° Giro d’Italia che il prossimo 11 maggio farà tappa a Reggio Calabria.

I lavori dei detenuti lungo il percorso del Giro

In effetti, su input del Sindaco Giuseppe Falcomatà e grazie alla disponibilità della Direttrice dell’Istituto penitenziario, Maria Carmela Longo, dell’Area Pedagogica del carcere, della Magistratura di Sorveglianza, delle Dirigenti del Comune di Reggo Calabria, Loredana Pace e Maria Luisa Longo e dell’AVR abbiamo chiesto e siamo stati autorizzati a modificare il programma dei lavori “volontari e gratuiti in favore della collettività” che i detenuti del carcere di Arghillà svolgono già dal mese di settembre 2016 in diverse aree cittadine, proprio, al fine di concentrare il lavoro nel periodo dal 3 al 12 maggio, esclusivamente, nelle zone di Gallico e Catona, limitrofe al percorso che interesserà la tappa reggina del Giro d’Italia.

Nel pomeriggio, pertanto, mi sono recato insieme al dott. Cosimo Mazzeo dell’Ufficio Staff del Sindaco Falcomatà, ad incontrare i tre detenuti che compongono, insieme ad un responsabile di AVR, un apposito gruppo di lavoro di manutenzione del verde pubblico cittadino, al fine di consegnare a due di loro le pettorine con l’iscrizione “lavoro in favore della collettività” e per sincerarmi sul buon andamento delle attività.

I risultati del percorso rieducativo

Ho potuto così constatare ancora una volta i positivi risultati, in termini di percorso rieducativo trattamentale, fin qui sperimentati con le dette attività ripartive nei confronti della collettività, che per vero hanno consentito ai primi due detenuti che formavano il gruppo originario di lavoro di accedere a misure alternative alla detenzione più ampie, a riprova dell’apprezzabilità del percorso di cambiamento intrapreso.

Così, da pochi giorni, sono stati inseriti, in sostituzione dei primi, altri due detenuti, sempre in regime di lavoro all’esterno all’Istituto penitenziario.

Il Protocollo d’Intesa e il recupero sociale

Nella qualità di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, sono davvero contento per i positivi risultati che il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 7 giugno 2016 sta producendo in termini di recupero e reinserimento sociale di chi ha delinquito.

I detenuti si sentono apprezzati dai comuni cittadini che li osservano quotidianamente mentre svolgono il loro lavoro gratuito di “restituzione” nei confronti della società, e per i detenuti sentirsi apprezzati per il fatto di compiere un’attività positiva, rivolta al bene, fa bene davvero.

Leggo nei lori occhi un’espressione di autentica soddisfazione, di rivisitazione critica del vissuto, del passato. Di nostalgia per il bene libero, oserei dire. Forse è solo una scintilla. Ma se anche così fosse, ancor di più bisogna alimentarla e custodirla quella scintilla.

Sentirsi parte di una comunità che si prepara e si fa bella per accogliere una storica e così coinvolgente manifestazione sportiva qual è il Giro d’Italia, riempie il cuore di gioia, quando vi partecipano anche gli “esclusi”. Il male può e deve essere trasformato in bene. Ed anche se la via è scivolosa, impervia ed in salita, forse, la memoria della fatica di Bartali potrà servire a ricordare che anche le sfide più difficili possono essere vinte, tanto nello sport quanto nella vita.

IL GARANTE

Avv. Agostino Siviglia