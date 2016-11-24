Il 19 e 20 novembre a San Donato di Ninea la 13ª festa di Santa Cecilia, patrona della musica, con concerto della banda, sfilata, messa e processione

Nelle giornate del 19-20 novembre si è svolta a San Donato di Ninea la 13° edizione della festa di Santa Cecilia, patrona della Musica, organizzata dall’Associazione Culturale “Amici della Musica”, costituita nel 1997 ma tradizione musicale molto più antica, prime notizie della banda musicale nel paese risalgono al 1897. Attualmente è composta da un’elevata percentuale di giovani del territorio e offre ai suoi concittadini eventi di cultura generale ma soprattutto musicale.

Il programma delle due giornate

La manifestazione si è aperta sabato 19, con il consueto concerto della banda musicale “Amici della Musica” in onore di Santa Cecilia svoltosi nella chiesa della SS. Trinità e diretto dal M° Mario Panebianco. Il vasto programma ha compreso brani di musica originale per orchestra di fiati, aree d’opera, dando spazio anche alla tradizione bandistica con marce sinfoniche e militari per terminare con un medley di musica leggera, coinvolgente e accattivante per il pubblico.

Domenica 20, la giornata è iniziata con la commemorazione dei defunti dell’associazione, al cippo posto nel cimitero del paese. Momento di estrema importanza e riflessione per collegare il passato al presente. A seguire, sfilata del corpo musicale per le vie principali del paese e Santa Messa in onore della Patrona della Musica nella chiesa della SS. Trinità, alla quale è seguita una breve processione con la statua di Santa Cecilia donata dall’associazione alla comunità nel 2005.

Il pranzo sociale che ha chiuso la festa

La manifestazione si è conclusa con il pranzo sociale che rappresenta, per tutti i soci, momento di forte aggregazione e svago per i numerosi giovani e non, che fanno parte dell’associazione.

All’evento erano presenti, oltre che un elevato numero di cittadini, anche i presidenti regionali ANBIMA Calabria e Piemonte, una delegazione del corpo musicale G. Verdi di Venaria Reale e varie associazioni del comprensorio.

Il presidente dell’Associazione Culturale “Amici della Musica”, Luigi Caruso, esprime la sua piena soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, e ringrazia gli ospiti e i partecipanti per gli elogi ricevuti, sia per la parte musicale che organizzativa.