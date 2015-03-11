Hubless Twist Bike: la bici che si fa in due

di Alessandro Sica – Sono ormai sempre più numerosi gli appassionati ed i fanatici della bicicletta. A dire il vero è sempre piacevole passeggiare in bici e approfittarne magari per fare anche un po’ di sport, andare in bici è sicuramente divertente e rilassante, alle volte però ci si può sentire soli nel godere di una pedalata al sole o tra i palazzi delle città , allora perchè non farlo in compagnia?

Deve essere stato questo il pensiero che ha ispirato José Hurtado quando ha ideato e progettato la sua Hubless Twist Bike, una bici che in poche mosse si trasforma in un tandem. “Twist bike” non solo possiede i classici vantaggi della bicicletta, pedalare fa bene alla nostra salute e ci aiuta ad abbattere l’inquinamento, ma ci regala il piacere di essere in due a pedalare, dal momento che è possibile annettere un’altra bicicletta per creare un tandem. Possiamo avere la comodità di decidere se andare da soli o farsi accompagnare, con gli amici, colleghi di lavoro e perché no, anche qualche sconosciuta.

Ma capiamo come funziona Hubless Twist Bike?

Progettato per essere versatile e soprattutto reversibile, il telaio della bici di José è caratterizzato da una struttura capace di compiere una completa torsione: manubrio e sellino sono collocati su un asse che ruota di 180°, in modo da cambiare il verso di pedalata; la ruota anteriore, al posto dei raggi, ha un perno diagonale centrale che conferisce stabilità e rigidità alla ruota che può essere così indipendente rispetto alla restante struttura; la ruota posteriore ha invece un sistema di sgancio rapido collegato alla pedaliera che consente di togliere facilmente la ruota ed inserire una nuova Twist Bike che trasformerà la bici in tandem.

A questo punto le pedaliere delle due bici sono collegate entrambe a quella che era la ruota posteriore della bici annessa, anch’essa invertita di direzione, ed imprimono il movimento sincronico all’intera struttura.

I vantaggi di pedalare in due

Perché pedalare in due è meno faticoso e sicuramente molto più divertente.